Vorfall in Erfurt : Schlägerei nach rechtsradikalen Äußerungen

Nachdem mehre Männer volksverhetzende und rechtsradikale Aussagen in der Erfurter Innenstadt gemacht haben, ist es nach Angaben der Polizei am späten Freitagabend zu einer Schlägerei gekommen. Daran waren fast 20 Menschen beteiligt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Drei Menschen wurden demnach verletzt.

Die Männer sollen den Angaben zufolge am späten Freitagabend volksverhetzende Aussagen getätigt und rechtsradikale Parolen skandiert haben. Mehrere Passanten wurden auf die Gruppe von 19 bis 23 Jahre alten Männern aufmerksam und stellten sie zur Rede. Es kam zur körperlichen Auseinandersetzung. Dabei versprühte ein 23-jähriger Mann aus der rechtsgesinnten Gruppe Tierabwehrspray.

Die Polizei konnte den Angaben zufolge alle Täter ermitteln und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Die Männer wurden wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.