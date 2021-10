Landgericht Erfurt : Fast fünf Jahre Haft nach rassistischem Angriff

Ein Mann hat in einer Straßenbahn einen 17 Jahre alten Syrer mehrere Male ins Gesicht geschlagen, ihn getreten und beleidigt. „Es ist unbeschreiblich, was da eigentlich passiert ist“, sagt der Richter bei der Urteilsverkündung.

Im Prozess um einen rassistischen Angriff in einer Erfurter Straßenbahn ist am Dienstag am Landgericht Erfurt das Urteil gefallen. Bild: dpa

Mehr als sechs Monate nach dem rassistischen Angriff auf einen 17 Jahre alten Syrer in einer Erfurter Straßenbahn ist der Beschuldigte zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Landgericht in der thüringischen Hauptstadt sprach den 41 Jahre alten Deutschen am Dienstag unter anderem der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Außerdem muss er an den Nebenkläger 5000 Euro zahlen.

„Es ist unbeschreiblich, was da eigentlich passiert ist“, sagte der Richter. Die Tat sei eindeutig als rassistisch einzuordnen, wie die Zeugenaussagen, aber maßgeblich auch das Video, das durch die Sozialen Medien kursierte, belegte, so der Richter.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine höhere Haftstrafe für den Angeklagten gefordert, die Verteidigung eine deutlich geringere Strafe. Der Mann hatte laut Anklage im April in einer Straßenbahn sein Opfer wiederholt ins Gesicht geschlagen und getreten sowie ihn „auf das Übelste“ rassistisch beleidigt.

Außerdem soll er das Handy des 17 Jahre alten Syrers zerstört und den Straßenbahnfahrer zur Weiterfahrt genötigt haben. Der vielfach wegen Eigentumsdelikten vorbestrafte Beschuldigte wurde drei Tage nach der Tat festgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat stand er unter laufender Bewährung und unter Führungsaufsicht.