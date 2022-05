Juliflut 2021 : Behörde warnte schon vor Jahren vor Gefahren

Nun bekannt gewordene Unterlagen deuten darauf hin, dass es schon vor mehr als zehn Jahren Warnungen vor mangelhaften Hochwasserschutz für die Kiesgrube in Erftstadt gab. Dort kam es während der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Sommer zu einem folgenschweren Erdrutsch. Wie der „Westdeutsche Rundfunk“ berichtet, erhob der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen bei der für die Genehmigung und die Aufsicht des Tagebaubetriebs zuständigen Bezirksregierung Arnsberg schon 2011 und 2012 Bedenken gegen den Hauptbetriebsplan der Kiesgrube.

Im Januar 2021, also nur ein halbes Jahr vor der Katastrophe äußerte der Geologische Dienst „starke Bedenken“, weil er die Stabilität der Kiesgrubenböschungen bezweifelte. „Die Standsicherheit ist durch keins der bisher eingereichten Gutachten nachgewiesen worden. Alle Gutachten sind hinsichtlich des Baugrundaufbaus . . . lücken- bzw. fehlerhaft“, heißt es in der Stellungnahme.

Das Luftbild des Kraters von Erftstadt-Blessem war im Sommer im In- und Ausland zum Symbol der verheerenden Juliflut geworden. Nach tagelangem Starkregen hatte sich das sonst so friedliche Flüsschen in einen reißenden Strom verwandelt. Am 16. Juli fand die Erft in Blessem ein neues Ziel: die Kiesgrube am Ortsrand. Auf dem Weg dorthin unterspülte das Wasser Straßen, riss Autos mit, mehrere Gebäude stürzten ein; der große Krater entstand. Wie durch ein Wunder gab es in Blessem keine Todesopfer.

Strafrechtliche Ermittlungen laufen schon

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte am Freitag im Flutuntersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags, sein Haus sei als sogenannte Bergbehörde zwar für die Aufsicht in dieser Sache zuständig, aber von der Staatsanwaltschaft Köln gebeten worden, die eigenen Aufklärung bis zum Abschluss der Ermittlungen auszusetzen. Seit Anfang des Jahres ermitteln die Kölner Strafverfolger wegen Baugefährdung und Verstoßes gegen das Bundesberggesetz gegen zehn Beschuldigte: den Eigentümer und Verpächter der Kiesgrube, fünf Mitarbeiter des Betreiberunternehmens sowie vier Bedienstete der Bezirksregierung Arnsberg.

Pinkwart sagte, es müsse geklärt werden, ob die vom Geologischen Dienst geäußerten Bedenken tatsächlich dem später abgerutschten Teil der Kiesgrube gegolten hätten. Er schließe Versäumnisse der Behörden nicht aus. Der Kiesgrubenbetreiber sei jedoch verpflichtet gewesen, die Hochwasserschutzanlagen regelmäßig durch fachkundige Personen überprüfen zu lassen und dies im Betriebstagebuch zu dokumentieren. Am Freitagnachmittag hieß es aus dem Wirtschaftsministerium, nach Prüfung habe man festgestellt, dass sich die Stellungnahme des Geologischen Dienstes von Anfang 2021 nicht in einen Zusammenhang zum Abrutschen der Südböschung setzen lasse.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Köln gab es an der Kiesgrube keinen „den behördlichen Bestimmungen entsprechenden Hochwasserschutzwall“ und zugleich „unzulässig steile Böschungen“, beides habe das Eindringen großer Wassermengen ermöglicht. Dadurch soll es dann zu einer „rückschreitenden Erosion“ und zum Einsturz der Gebäude am Ortsrand gekommen sein.