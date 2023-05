Anfang Mai hingen AKP-Plakate für die Präsidentenwahl in der Türkei in Nürnberg. Bild: dpa

In der Türkei kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl. Weder Recep Tayyip Erdogan noch sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu konnten in der ersten Runde der Präsidentenwahl die absolute Mehrheit erringen. Ginge es nach den Türken, die im Ausland ihre Stimmen abgegeben haben, sähe die Lage anders aus. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hat eine Mehrheit für den Präsidenten gestimmt. Nach Auszählung von 97 Prozent der Wahlurnen kommt Erdogan auf 57 Prozent der Stimmen, Kilicdaroglu auf 40 Prozent. Demnach haben etwas mehr als die Hälfte der 3,4 Millionen Wahlberechtigten gewählt.

In Deutschland waren 1,5 Millionen Menschen zum Urnengang aufgerufen. Es ist die größte Gruppe der im Ausland gemeldeten Türken. Wie schon in den Vorjahren liegt Erdogan hierzulande deutlich vorn. Er hat mit 65 Prozent gut doppelt so viele Stimmen erhalten wie Kilicdaroglu, der gerade einmal auf 33 Prozent kommt. Auch bei den Parlamentswahlen konnte das von der AKP angeführte nationalkonservative Bündnis gut zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen. Schon bei den Wahlen 2018 hatte Erdogan in Deutschland fast 65 Prozent der gültigen Stimmen bekommen, die AKP gut 56 Prozent.

In der vergangenen Woche hatte die türkisch Botschaft auf Anfrage der F.A.Z. von 732.000 abgegebenen Stimmen gesprochen – so viele wie nie zuvor. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei fast 49 Prozent. Auch in anderen westeuropäischen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Österreich liegt Erdogan deutlich vorn. Yunus Ulusoy vom Zen­trum für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen betont, dass die Stimmen der Auslandstürken gerade einmal 0,26 Prozent der Stimmen für Erdogan ausmachten. Wahlentscheidend waren sie in diesem Fall also nicht.

Die Stichwahl nützt wohl Erdogan

Bei einer Stichwahl, sagt Ulusoy, werde die Wahlbeteiligung in Deutschland deutlich geringer ausfallen. Zum einen werde es der Opposition angesichts des Vorsprungs Erdogans schwerer fallen, ihre Anhänger noch einmal zum Urnengang zu motivieren. Zum anderen haben die Auslandstürken deutlich weniger Zeit zum Abstimmen – vier Tage statt fast zwei Wochen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zeigte sich ernüchtert angesichts des vorläufigen Wahlergebnisses. Selbst wenn Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu in der Stichwahl gegen Erdogan gewinnen sollte, werde „er ein zutiefst gespaltenes Land vorfinden", sagte Özdemir im Bayerischen Rundfunk am Montag. Die gleichzeitig stattfindende Parlamentswahl habe die Nationalversammlung so konservativ gemacht wie noch nie. Dies sei „für Frauenrechte, für LGBT-Rechte, für Menschenrechte, Minderheitenrechte sicherlich keine gute Nachricht." Özdemirs Eltern kamen in den 1960er Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Seine Partei hatte zuvor die Wahlberechtigten in Deutschland und der Türkei dazu aufgerufen, an der Wahl am 14. Mai teilzunehmen und „sich für den demokratischen Veränderungsprozess einzusetzen“.

Ulusoy, der kurz vor den Wahlen noch in der Türkei war, glaubt, dass auch solche Manöver, falsche Erwartungen geweckt haben. „Ich konnte nicht die erhoffte Wechselstimmung feststellen.“ Auch Özdemir gesteht ein: „Aber das Wahlergebnis selber dürfte schon die Stimmung wiedergeben. Da darf man sich nichts vormachen."

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth (SPD), sagte am Montag dem ZDF: „Das ist erstmal für all diejenigen, die sich eine demokratische und rechtsstaatliche Türkei wünschen, ein sehr ernüchterndes Ergebnis.“ Er rechne damit, dass Erdogan den Wahlkampf im Fall einer Stichwahl weiter mit aller Härte führen werde. „Er wird weiter versuchen, den Oppositionskandidaten zu diskreditieren und seine Glaubwürdigkeit zu schwächen.“ Sollte Erdogan sein Amt verteidigen, erschwere das die deutsch-türkischen Beziehungen, sagte Roth. „Wir brauchen jetzt jemanden, der den Blick wieder nach Europa richtet und zu unseren Werten und das ist dezidiert Erdogan nicht.“