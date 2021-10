Erdogan empfängt Merkel : „Ich wünsche der neuen Regierung jetzt schon viel Erfolg“

Aktualisiert am

Angela Merkel habe immer einen „lösungsorientierten Ansatz“ gepflegt, sagt der türkische Präsident nach einem Treffen mit der Kanzlerin. Die wollte bei ihrem Abschiedsbesuch in Istanbul auch über das Flüchtlingsabkommen sprechen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt am Samstag Bundeskanzlerin Angela Merkel in Istanbul. Bild: AP

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft, auch mit der zukünftigen Bundesregierung gut zusammenarbeiten zu können. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe immer einen „vernünftigen und lösungsorientierten Ansatz“ gepflegt, sagte Erdogan am Samstag nach einem Treffen mit der Kanzlerin in Istanbul. Er hoffe, die Zusammenarbeit fortführen zu können. „Ich wünsche der neuen Regierung und ihrem Kanzler jetzt schon viel Erfolg.“

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten am Freitag ein gemeinsames Papier zum Ergebnis ihrer Sondierungsgespräche vorgelegt und für Koalitionsverhandlungen plädiert.

Wie Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mitteilte, fanden die Gespräche zwischen Merkel und Erdogan am Samstag in der Präsidentenvilla im historischen Stadtteil Tarabya am Bosporus statt. Bei der Ankündigung der Reise hatte Seibert gesagt, Themen seien unter anderem die Rolle der Türkei als Nato-Partner und das Flüchtlingsabkommen mit der EU.

Die Türkei liegt auf einer der Haupt-Transitrouten für Flüchtlinge Richtung Europa. Auch „Fragen von Bürgerrechten und des Umgangs mit der Zivilgesellschaft“ würden bei Merkels Treffen mit Erdogan stets angesprochen, sagte Seibert am Mittwoch. In der Türkei sind mehrere deutsche Staatsbürger inhaftiert. Nach Angaben des Auswärtigen Amts liegt ihre Zahl im „mittleren zweistelligen Rahmen“.