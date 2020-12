Epidemien in der Bibel : Doktor Jesus und die Aussätzigen

Das Alte Testament ist eine interessante Lektüre für Venerologen. Dort wimmelt es nur so vor Geschlechtskrankheiten. Während Moses auf dem Berg Sinai unterwegs ist, um die Zehn Gebote von Gott zu empfangen, fangen die Israeliten im Tal an, ein Goldenes Kalb anzubeten und sich auf unterschiedliche Weisen zu vergnügen. Als Moses zurückkehrt und das Spektakel sieht, zerschlägt er das Kalb und die Steintafeln mit den Geboten gleich mit.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Auch Gott ist sehr wütend. Er straft das Volk mit einer Seuche, deren Namen in der Bibel nicht genannt wird, deren Ursprung aber auch die eigene Zügellosigkeit gewesen sein kann. Venerologen spekulieren über Syphilis oder Tripper. Es gibt Artikel in medizinischen Fachzeitschriften darüber. Die Bakterien entstellten die Menschen, sie hatten Geschwüre am ganzen Körper. Wenn in der Bibel von Leprakranken die Rede ist, dann ist nicht unbedingt die vom Mycobacterium leprae verursachte Krankheit gemeint, sondern viele Formen von entstellenden Seuchen. Und wer krank wurde, hatte kein Mitleid verdient, denn er war ein Sünder, von Gott gestraft.