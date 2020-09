Disziplin statt Chaos : Wie sich die Grünen selbst zähmten

Anekdoten aus den frühen Jahren der Grünen klingen manchmal wie Witze. Treffen sich drei Grünen-Vorsitzende im Januar 1990 zu einer Pressekonferenz in Bonn. Es sind zwei Frauen und ein Mann, Anlass ist der zehnte Geburtstag der Partei. Sagt die eine: Die Grünen hätten eigentlich jeden „Oppositionsgeist“ verloren, und Parteifreunde „geierten“ nur noch nach Ministerposten. Es sei eine „trostlose Gegenwart“, wie eine „zerrüttete Ehe“. In einem Papier, das sie an Journalisten verteilen will, steht, die Partei sei „perspektivlos, handlungsunfähig, funktionslos“. Sagt die andere, sinngemäß: Dann leg doch dein Amt nieder. Giftet die eine zurück: Selber. Ein Wortgefecht entsteht, vor der versammelten Hauptstadtpresse.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Mittendrin sitzt Ralf Fücks, der auch Parteivorsitzender ist, sich aber zwischen den wütenden Damen fühlt wie ein Scheidungskind. „Die forderten sich gegenseitig zum Rücktritt auf. Ich versuchte noch zu retten, was zu retten ist. Das war tatsächlich der Tiefpunkt dieses innerparteilichen Kriegszustands zwischen Fundis und Realos“, sagt er heute.

Drei Tage später geht das Ränkespiel weiter. Der Parteivorstand rügt mit öffentlichem Mehrheitsbeschluss die eigenen Vorsitzenden. „Die Neigung, Pressekonferenzen als Freigehege zur konkurrierenden Entfaltung von persönlichen und Strömungsinteressen zu nutzen und zum Teil sogar bewusst dafür auszuwählen, muss endlich eingestellt werden“, heißt es in einer Erklärung. Die Quittung kommt im Dezember 1990. Die westdeutschen Grünen fliegen mit 3,8 Prozent aus dem Bundestag.

Tonaufnahmen von früher klingen wie Hörspiele

Manche Tonaufnahmen von damals haben einen Unterhaltungswert wie ein Hörspiel. Sie lagern im Archiv der Heinrich-Böll-Stiftung, fein säuberlich sortiert, auf neunzig Minuten fassenden Kassetten. Es gibt Trillerpfeifenkonzerte, Buhrufe, gestürmte Podien, Farbbeutel, Wasserpistolen, Sprechchöre.