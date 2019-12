https://www.faz.net/-gpf-9uoms

Keine Festnahmen : Entwarnung an Berliner Gedächtniskirche Aktualisiert am 21.12.2019 - 22:35 Bildbeschreibung einblenden Ein Polizist steht vor dem Berliner Breitscheidplatz. Bild: EPA Wegen zwei verdächtiger Männer wurde der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz geräumt. Der Verdacht bestätigte sich nicht. 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gpg-9uoms Weitersagen abbrechen Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist am Samstag wegen zwei verdächtiger Männer geräumt worden. Die beiden seien durch ihr Verhalten aufgefallen, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht, habe sich nicht bestätigt. Als Grund nannte die Sprecherin eine Namensähnlichkeit. Festnahmen habe es nicht gegeben. In Anbetracht des Ortes, an dem es vor drei Jahren einen Terroranschlag mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten gegeben hatte, habe die Polizei „sensibel reagiert“, sagte ein anderer Polizeisprecher. Deshalb sei der Platz geräumt worden. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 350 Beamten und Spürhunden im Einsatz. Auf den Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen. Mehr zum Thema 1/ false Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-gpg-9uoms Weitersagen abbrechen

