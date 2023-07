Die immer neuen Wendungen im Fall des verstorbenen Priesters Edmund Dillinger, in dessen Nachlass sich fragwürdige Bilder fanden, kommentiert Steffen Dillinger so: „Es ist wie verhext.“ Dillinger ist der Neffe des Priesters. Er fand die Aufnahmen und brachte alles ins Rollen. „Das Einzige, was ich von Anfang an wollte, ist für die Opfer zur Aufarbeitung beizutragen“, sagt er. Erst fühlte er sich vom Bistum Trier, zu dem sein Onkel gehörte, allein gelassen. Dann wurde gegen ihn selbst ermittelt. Und nun musste sich eine Staatsanwaltschaft entschuldigen, weil sichergestelltes Material in einer Müllverbrennungsanlage landete. Doch eins nach dem anderen.

Der Fall des verstorbenen Priesters Edmund Dillinger hatte erstmals im April hohe Wellen geschlagen. Steffen Dillinger fand im Nachlass des Onkels fragwürdige Aufnahmen mit Minderjährigen und pornografische Bilder. Der Neffe wandte sich an die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier. Nach Dillingers Worten legte man ihm dort nahe, die Bilder zu vernichten, um nicht Gefahr zu laufen, sich selbst strafbar zu machen. Die Aufarbeitungskommission bestreitet das. Dillinger machte den Fall daraufhin in der Rhein-Zeitung öffentlich.