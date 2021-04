Entscheidung für Laschet : Wie Söder sich verkalkuliert hat

Tagelang hatte es so ausgesehen, als könnte Markus Söder sich im Ringen um die Kanzlerkandidatur durchsetzen. Doch Armin Laschet gelang es offenbar am Sonntagabend, das Blatt zu wenden – bei einem denkwürdigen Zusammentreffen.

Söder am Dienstag in München Bild: dpa

Markus Söder tritt am Dienstag um 12 Uhr mittags in der CSU-Zentrale vor die Presse. Seine zentrale Botschaft: „Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.“ Tatsächlich sagt der CSU-Chef: „der Jungen Union“. Aber das ist sicher nur ein Versehen.

Kein Versehen dürfte sein, was Söder gleich danach anfügt und was man in der CDU-Spitze sicher mit betretenen Mienen verfolgt. Söder bedankt sich nämlich „ausdrücklich“ für die „überragende Unterstützung“ bei „vielen, vielen Orts- und Kreisverbänden der CDU besonders“. Er bedankt sich bei den „Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren“. Er bedankt sich vor allem auch „bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Parteisolidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen“.

Und er bedankt sich außerdem „bei nahezu allen Ministerpräsidenten, die gerade in den letzten Tagen auch noch mal Unterstützung gezeigt haben“, und „ganz besonders bei unglaublich vielen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, nicht nur aus Bayern“. Überall aus Deutschland habe man Zuspruch erhalten. So viel habe ein CSU-Mann oder auch Bayer selten je bekommen. „Das hat mich gefreut, es hat mich bewegt, und ich gebe zu, etliches auch gerührt. Das hätte ich nicht gedacht.“

Sodann hat Söder noch ein ganz besonderes Signal an die CDU-Führung parat: Es gebe Verantwortung fürs Land – das wäre seine Bereitschaft gewesen zu kandidieren. Aber es gebe auch Verantwortung für die Union. „Nur eine geschlossene Union kann am Ende auch erfolgreich sein.“ Das hört sich erst einmal nach Einsicht und Umsicht an. Wer aber den Politikersatz „Erst das Land, dann die Partei, dann die Person“ kennt, der weiß jetzt, wofür die CDU sich aus Söders Sicht entschieden hat – und wogegen. Und wer sich dann auch noch vergegenwärtigt, dass der Satz von Erwin Teufel stammt, einem CDU-Politiker aus der Heimat des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der am vehementesten gegen Söder war, der weiß, welche Botschaft der CSU-Chef auch senden will.

Newsletter F+ FAZ.NET komplett Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Söder hebt hervor, er werde den Wahlkampf „mit voller Kraft, ohne Groll unterstützen“. Er wünscht Laschet viel Erfolg. Im Vergleich zum Montag, an dem er wortreich seinen Respekt gegenüber der Schwesterpartei und deren Gremien bekundet hat, hält er seine Erklärung am Dienstag in der CSU-Zentrale knapp. Er wirkt auch weit weniger beschwingt. Hat er sich verkalkuliert? Hat er gerade noch rechtzeitig den Rückzug angetreten?

Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Er dürfte noch am Montag darauf spekuliert haben, dass im CDU-Bundesvorstand mehr Leute dem Votum ihrer Basis folgen. Oder dass sich die Dynamik der vergangenen Tage fortsetzt und die Entscheidung ohne sein Zutun auf eine andere Ebene als den Vorstand delegiert wird.

Wer hat die Brechstange rausgeholt?

Söder hat aber wohl auch kein Interesse daran, in die Geschichte als der Mann einzugehen, welcher der Schwesterpartei schweren Schaden zugefügt oder gar einen Sprengsatz an der repräsentativen Demokratie angebracht hat. Die Interpretation seines Umfelds lautet: Söder habe am Montag im CSU-Präsidium gesagt, er wolle nichts auf Biegen oder Brechen durchsetzen. Das habe er befolgt. Wer hingegen die Brechstange herausgeholt habe, das sei die CDU gewesen.