Aktualisiert am

Demonstranten protestieren am 9. Juni 2023 in Berlin für das Asylrecht. Bild: Stefan Boness

Der Vorschlag Thorsten Freis, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen, ist in der Diagnose unterkomplex und in der Konsequenz verfehlt. Flüchtlingskontingente sollten das Asylrecht ergänzen, nicht ersetzen. Recht hat Frei mit der Beobachtung, dass das Gemein­same Europäische Asylsystem einen Konstruktionsfehler aufweist: die Notwendigkeit, auf irregulären Wegen EU-Territorium zu erreichen, um überhaupt das individuelle Recht auf Asyl geltend machen zu können. Die EU und ihre Mitgliedstaaten machen es Schutzsuchenden schwer, einen Mitgliedstaat zu erreichen. Sie schließen Vereinbarungen mit menschenrechtlich fragwürdigen Regimen und schieben vielfach Menschen in Nicht-EU-Staaten zurück, ohne zuvor zu prüfen, ob diese ein Recht auf Asyl gehabt hätten.

Nicht das Asylrecht aber ist der Grund dafür, dass diejenigen, die den Schutz am meisten brauchen und verdienen, nicht zum Zuge kommen, sondern es sind die fehlenden rechtlichen und faktischen Zugangswege.