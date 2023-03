Sie sind nicht viele, aber sie sind laut. Etwa zwanzig Aktivisten haben sich gegenüber der Geschäftsstelle der Berliner SPD versammelt. Es ist Montagmorgen, kurz nach halb zehn, die Sozialdemokraten wollen in Kürze mit den Grünen und Linken die Fortsetzung ihrer Koalition in der Hauptstadt weiter sondieren. Noch ist keiner der Politiker zu sehen, aber die Aktivisten stimmen sich schon mal ein.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

„Volksentscheid umsetzen, Volksentscheid umsetzen“, skandieren sie in Richtung des Kurt-Schumacher-Hauses und schwenken gelb-violette Fahnen, die Farben der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. Enteignen“. Einer der Aktivisten stellt sich als Johann Sommer vor.

Warum er hier ist? „Weil sich nichts verbessert hat“, sagt er. „Hätte die Koalition was durchgesetzt, dann hätte sie auch bei der Wahl gepunktet.“ Der Landschaftsgärtner will, dass sich die Wohnungspolitik in Berlin grundlegend verändert.

Ob Rot-Grün-Rot, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün: Bislang war die Enteignungsinitiative bei jedem Sondierungsgespräch präsent, und sie will das auch während der bald anstehenden Koalitionsgespräche sein. Die Politiker daran erinnern, dass 2021 die Mehrheit der Wähler für die Enteignung von Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in der Hauptstadt gestimmt hat. 57,6 Prozent, um genau zu sein.

Doch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie von einem solchen Vorhaben wenig hält. Eine Expertenkommission zur Umsetzung wurde eingesetzt, diese prüft seit einem Jahr. Den Aktivisten ist das nicht genug.

Als Giffey am Montagmorgen im violetten Blazer aus der Geschäftsstelle tritt, um erst die Delegation der Grünen um Bettina Jarasch und dann Klaus Lederer und die Linken zu begrüßen, schwillt der Chor wieder an: „Volksentscheid umsetzen, Volksentscheid umsetzen!“

In keiner anderen deutschen Großstadt ist die Frage nach der richtigen Wohnungspolitik so umkämpft wie in Berlin. Was auch daran liegt, dass sich in keiner anderen Stadt der Wohnungsmarkt in so kurzer Zeit so sehr verändert hat wie in der Hauptstadt. Lange Zeit galt Berlin als „arm, aber sexy“. In vielen Vierteln hatten Wohnungssuchende die Wahl, welches der günstigen Angebote sie annehmen sollten.

Nach den Zahlen des Analysehauses Empirica betrug die durchschnittliche Neuvertragsmiete in Berlin im Jahr 2009 noch 5,57 Euro kalt je Quadratmeter. Der Durchschnittswert in den sieben größten deutschen Städten lag dagegen damals schon bei 7,85 Euro. Inzwischen werden in Berlin für Bestandswohnungen im Schnitt knapp 11 Euro aufgerufen, für Neubauten 16,46 Euro.

Damit liegt Berlin zwar immer noch unter dem Durchschnitt der sogenannten A-Städte, zu denen sonst zum Beispiel Hamburg und Stuttgart gehören, aber dieser ist nicht mehr so weit entfernt. Was die Wohnungspreise betrifft, ist Berlin zu einer ganz normalen Großstadt geworden.

Zuzügler stören sich daran wenig. Für Menschen aus München, London oder Paris ist Wohnen in Berlin immer noch spottbillig. Aber diejenigen, die schon da sind, fühlen sich an den Rand gedrängt. Sie sind es, die den Politikern jetzt Druck machen.