Energiewende-Lobby gegen Nabu : Grüner Bruderkampf um die Energiewende

Reiner Priggen hat seit Jahrzehnten Demo-Erfahrung. Im Kampf gegen den Braunkohletagebau von RWE im Rheinischen Revier stand er stets an der Seite der Bürgerinitiativen und Umweltverbände. Den größten Sieg seiner Karriere errang Priggen aber nicht auf der Straße, sondern als Fraktionsvorsitzender der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag. Der damals noch sehr kohleaffinen SPD rang er im Frühjahr 2014 eine Verkleinerung des Tagebaus Garzweiler ab. Der Maschinenbauingenieur gilt über die Parteigrenzen hinweg als ausgewiesener Fachmann für Energie- und Klimapolitik.

So war es kein Wunder, dass Priggen 2018 in die Kohleausstiegs-Kommission der Bundesregierung berufen wurde. Seit er vor vier Jahren aus dem Landtag ausschied, ist Priggen aber vor allem eines: Vorstandsvorsitzender des nordrhein-westfälischen Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) und damit einer der Top-Lobbyisten der Energiewende-Ökonomie. In dieser Funktion steht er am Mittwochmorgen gemeinsam mit gut hundert Mitstreitern, vor allem aus Ostwestfalen und dem Münsterland, im Düsseldorfer Zentrum unweit der Landesgeschäftsstelle des Naturschutzbundes (NABU). Priggen ist zurück auf der Straße.

Sein LEE – bei dem es sich um einen Dachverband mittelständischer Energiewendeunternehmer handelt, die für sich in Anspruch nehmen, auf der guten, „grünen“ Seite zu stehen – demonstriert gegen den nicht minder „grünen“ NABU. Es ist das erste Mal, dass es einen solchen Protest gibt. Die Aktion lässt ahnen, wie viele Probleme es bei der geplanten Forcierung der Energiewende in den kommenden Jahren geben dürfte.



Gerade der nordrhein-westfälische Landesverband des NABU habe in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Klageverfahren und Interventionen bei den Genehmigungsbehörden vor allen den Bau von Windparks erschwert, sagt Priggen, während andere Demonstranten große Banner entrollen, auf denen „Energiewende jetzt“, „Ohne Klimaschutz kein Artenschutz“ oder „Nabu: Global schwätzen – lokal verhindern. Energiewende propagieren – vor Ort blockieren“ zu lesen ist. Vor dieser Kulisse braucht der 68 Jahre alte Priggen nicht lange, um sich in Rage zu reden. „Meine Mitarbeiter haben nachrecherchiert: Sie haben keinen einzigen Windpark gefunden, bei dem der nordrhein-westfälische NABU eine positive Stellungnahme abgegeben hat.“ Der Naturschutzverband bleibe nicht bei seinen Kernaufgaben als Artenschutz-Anwalt, klage also nicht nur wegen bedrohter Vögel, sondern behindere die Energiewende auch mit ­Landschaftsschutz-, Denkmalschutz- und Lärmschutzargumenten.

Passend dazu hält einer der LEE-Demonstranten ein Plakat mit einem für die Umweltbewegung brisanten Pauschalvorwurf in die Höhe: „Nabu Klagewut!! Missbrauch des Verbandsklagerechts mit staatlicher Subventionierung“. Priggen wirft dem nordrhein-westfälischen NABU eine Rundum-Verhinderungsstrategie vor. Der Verband habe sich in Nordrhein-Westfalen zu einem Sammelbecken von Windkraftgegnern entwickelt. Während der NABU-Bundesverband gemeinsam mit Grünen-Chef Robert Habeck vor einem Jahr ein Positionspapier zur Beschleunigung des naturverträglichen Windkraftausbaus vorgelegt habe, schieße der NABU in NRW konsequent quer, lehne anders als etwa die Landesverbände in Baden-Württemberg, Hessen oder Rheinland-Pfalz Windkraft selbst in Nutzwäldern kategorisch ab. Nicht nur die schwarz-gelbe Landesregierung, auch der NABU sei ein Hemmschuh der Energiewende zwischen Rhein und Weser. Mehr als 100 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 500 Megawatt seien in den vergangenen Jahren durch den NABU blockiert oder ausgebremst worden. „So geht das nicht!“, sagt Priggen.



Deutschland und auch Nordrhein-Westfalen haben sich zur Klimaneutralität bis spätestens 2045 verpflichtet. Ohne den Ausbau von Solar- und vor allem Windenergie ist das Ziel tatsächlich nicht zu erreichen. Bei ihren Ampel-Verhandlungen in Berlin sind sich SPD, Grüne und FDP einig, zwei Prozent der Fläche Deutschlands für die Windkraft auszuweisen. „Wenn wir die erneuerbaren Energien nicht rasch ausbauen, dann fahren wir die Energiewende an die Wand“, warnt Priggen.

Zu einem direkten Dialog kommt es am Mittwoch in Düsseldorf nicht. Das Tischtuch zwischen LEE und NABU scheint komplett zerschnitten. Vor der Demonstration hatte die NABU-Landesvorsitzende Heide Naderer geäußert, im LEE-Vorstand säßen Privatpersonen, die durch die Naturschützer ihre monetären Interessen bedroht sähen. Zudem klage der NABU in Nordrhein-Westfalen derzeit nur gegen neun neue Windenergie-Projekte. „Wir müssen sowohl die Klimakrise als auch die Biodiversitätskrise erfolgreich meistern. Deshalb darf der enorme Ausbau der erneuerbaren Energien nur naturverträglich erfolgen“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Naderers. Dabei allein auf die Planungsbeschleunigung und die Schwächung von Beteiligungsrechten zu setzen sei weder zielführend noch durch EU-Recht gedeckt.

Priggen rollt mit den Augen. „Die erneuerbaren Energien stehen zum Artenschutz, wir sind Artenschutz.“ Die größte Bedrohung sei der Klimawandel, der zu „wahnsinnigem Artensterben“ führen werde. „Der NABU schadet mit seinem Kampf gegen Windmühlen selbst dem Artenschutz und der Biodiversität“, sagt der LEE-Vorsitzende, als sich Mitstreiter zum abschließenden Protestzug vor die NABU-Zentrale formieren. In dieser Dekade gelte es zu handeln. „Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und das Verrückte ist doch: Unser Mittelstand kriegt die Energiewende mittlerweile ohne Subventionen hin. Was wir brauchen, sind keine Blockaden, sondern Genehmigungen.“