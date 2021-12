Forcierte Energiewende : Ein Windpark mitten im Teutoburger Wald?

Zäh wühlt sich der schon etwas in die Jahre gekommene Geländewagen von Prinz Stephan zur Lippe durch den feuchten Boden. Der südöstliche Teil des Teutoburger Walds ist seit Jahrhunderten im Besitz des kleinen Fürstengeschlechts und bis heute sein wichtigster Schatz. Zwar lebt es nicht vom Wald allein, doch es lebt vor allem vom Wald. Prinz Stephan zur Lippe ist Chef des Hauses, führt die Fürstliche Forstverwaltung in 26. Generation und will den Schatz eines Tages an seine Kinder weitergeben. So soll es weitergehen von Generation zu Generation.

Umso alarmierender ist, was der Prinz auf seiner Runde sieht: Wo einst Fichten dicht an dicht standen, tun sich nun apokalyptisch kahle Flächen auf, nur vereinzelt ragen noch graue Baumskelette in den heiteren Spätherbsthimmel. Gut ein Viertel des fürstlichen Forstes gibt es nicht mehr. Erst schwächte ihn mehrere Sommer hintereinander extreme Dürre, dann raffte der Borkenkäfer die Nadelbäume hin. Der Prinz schaltet einen Gang tiefer, um über freies Feld einen Tieflader zu umkurven. So enorme Holzmengen mussten in den vergangenen Monaten geschlagen werden, dass Waldarbeiter noch immer mit dem Abtransport beschäftigt sind.