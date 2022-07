Energieversorgung : Deutschland erwacht aus seiner Wünsch-Dir-was-Politik

Das deutsche Kartenhaus der Energieversorgung stürzt zusammen. So falsch aber die energiepolitische Sorglosigkeit in der Vergangenheit war, so falsch wäre heute das Denken in Albträumen.

Für ein Land wie Deutschland ist die Ohnmacht schlicht inakzeptabel, mit der sein Wirtschaftsminister und der für das Energienetz zuständige Behördenleiter grundlegende Fragen nach der Zukunft beantworten müssen. „Wir wissen es nicht“, sagten Robert Habeck und Bundesnetzagentur-Direktor Müller am Montag auf die Frage, ob im Herbst genug russisches Gas nach Deutschland strömt. Ob die Gasspeicher, woher auch immer, bis dahin gefüllt sind, um das Land ohne große Verwerfungen über den Winter zu bringen – sie wissen wohl auch das nicht.

In kurzer Zeit stürzte damit ein deutsches Kartenhaus ein. Drei per Gesetz geschützte eherne Prinzipien gerieten außer Acht: Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit. Nicht erst Habeck und die Ampelkoalition haben erkannt, dass die Sicherheit die wichtigste Rolle spielt.

Panisches Erwachen

Um sie wiederherzustellen, wird nun versucht, was schon immer eine Gewähr dafür hätte sein müssen, eine möglichst große Autarkie und Vielfalt an Bezugsquellen. Die Ölkrise der Siebzigerjahre hat gezeigt, was Versäumnisse in dieser Beziehung anrichten, leider ohne langfristige Mahnung.

Umso panischer ist jetzt das Erwachen. Von Notstand, Spaltung, Zusammenbruch ist die Rede. So falsch aber die Sorglosigkeit in der Vergangenheit war, so falsch wäre heute das Denken in Albträumen.

Zerreißprobe wegen der Kernkraft

Die Rationierung von Gas ist nicht einmal das schlimmste Szenario. Entscheidend ist, welcher Preis zu zahlen ist. Der Staat kann da vieles tun, aber nicht alles. Er wird zumindest das Angebot an Energie nicht noch verknappen dürfen. Die Koalition steht vor einer Zerreißprobe, ob nach der Kohlekraft nun auch Kernkraft reaktiviert wird. Die FDP geht auf Kollisionskurs und schließt sich der Union an. Die dringt auf eine Laufzeitverlängerung.

Weil es ihr egal ist, dass mit Kernkraft „nur“ ein Prozent der Gasverstromung, wie es jetzt beschwichtigend heißt, sofort ersetzt werden kann? Oder weil mit Strom zu heizen bald sinnvoller sein könnte als mit der Gasheizung und der Stromverbrauch in die Höhe schießen könnte? Mit solchen Fragen wartet Deutschland wie ein Kaninchen vor der Schlange auf den 21. Juli.