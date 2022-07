Deutsche Energiepolitik : Die Wärmepumpe der Koalition

Eine der Erblasten der Ära Merkel ist das Eingeständnis einer selten dramatischen Fehleinschätzung. Der Stromverbrauch in Deutschland, lautete das Abschieds­geschenk der großen Koalition an die Deutschen, werde sich in wenigen Jahren stark erhöhen. Noch zehn Jahre zuvor hatten alle Parteien, vorweg die Grünen, damit gerechnet, dass die Stromproduktion der Kernkraftwerke, die demnächst abgeschaltet werden sollten, sich ganz locker einsparen lasse. Deutschland sollte so viel Strom einsparen, dass er sich eines Tages größtenteils durch Wind und Sonne decken lassen würde. Damit ließ sich geraume Zeit in die Tasche lügen.

Zwar haben sich die Produktivität der Stromerzeugung und die Effizienz des Verbrauchs erhöht. Aufgefressen werden die Effekte aber dadurch, dass ein Ausstieg aus drei Energieträgern – Atom, Öl und Kohle – von einem stark steigenden Bedarf begleitet wird, den er selbst geschaffen hat.

Ergebnis ist eine Fehlkalkulation, die so groß war, dass man sich eine Wiederholung nicht wünscht. Ausgeschlossen ist das aber nicht. Denn der Fehler beruhte ja nicht auf Mathematik, Physik oder Ökonomie, sondern auf einer Politik, die Energie vor allem unter moralischen Gesichtspunkten produzieren will. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Putins Rohstoffmafia nutzt die Schwäche aus

Der Krieg gegen die Ukraine wäre eine gute Gelegenheit, sich über die Tragfähigkeit, besser gesagt: über die Abgründe deutscher Energiemoral bewusst zu werden. Erst aus Atom, dann aus Kohle auszusteigen bedeutete, nur noch Erdgas als Brückenlösung zu haben, weil selbst bei einem noch so schnellen Ausbau von Wind- und Solarkraft die Lücke nicht zu schließen ist. Wie groß die Lücke ist, sieht man jetzt. Ganz Deutschland hängt daran, eine Schwäche, die von Putins Rohstoffmafia gnadenlos ausgenutzt wurde.

Das Ergebnis ist eine nationale Tragödie, die andeutet, was wäre, wenn Deutschland sofort klimaneu­tral sein wollte, also auch auf Gas verzichtete. Es wäre ein Desaster. Um ein Gas-Embargo, von dem im Frühjahr selbst noch ein ehemaliger Bundesumweltminister der CDU so schwärmte, ist es jedenfalls sehr ruhig geworden.

Nicht aber ein Innehalten ist nun die Folge, sondern es werden umso kräftigere Schwüre auf die deutsche Revolution abgegeben, die als industrielle verkauft wird. Die „Dampfmaschinen des 21. Jahrhunderts“, Wind, Sonne und „grüner“ Wasserstoff, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock auf der Klimakonferenz in Bonn, müssten die „Webstühle“ des 20. Jahrhunderts, Kohle, Öl und Gas, endlich verdrängen.

Da ist es wieder: das schöne Bild für ein schönes Ziel in einer schönen Zukunft. Aber ist es auch realistisch? Oder beruht es auf der nächsten dramatischen Fehlkalkulation?

Die immer kühneren Vorhersagen der Ampel

Allein schon, dass der alte Traum vom Glück nun mittels „grünem“ Wasserstoff wachgehalten werden muss, macht skeptisch. Das Gas soll Ökostrom speicherbar machen und Dunkelflauten überbrücken – den großen blinden Fleck in jeder Lieschen-Trittin-Rechnung, Wind und Sonne könnten eines Tages hundert Prozent des deutschen Strombedarfs decken. So viel Wasserstoff zu produzieren (nebenbei: eine sehr ineffiziente Weise, Strom zu verbrauchen), um auf die „Webstühle“ verzichten zu können, wird Deutschland aber kaum gelingen. Es ist die Frage, ob es der Welt je gelingen wird. Die Ampel­koalition wirft, um daran glauben zu können, ihre politische Wärmepumpe an. Sie saugt aus ungewissen Vorhersagen die Gewissheit, die sie braucht, um immer kühnere Vorhersagen treffen zu können.

So schön also das Bild Baerbocks ist, es ist nicht ohne Schönheitsfehler. Die Kernkraft zählt sie gar nicht erst mit, obgleich doch Deutschland den zweiten „Stresstest“ in kurzer Zeit durchführt, um herauszufinden, ob sie nicht doch zu den Dampfmaschinen gehört. Mit welcher Vehemenz in Deutschland dagegen polemisiert wird, Atomkraftwerke seien klimafreundlich, zeigt, wie groß im Land der Moral eine heilige Kuh sein kann. Eine Umkehr wäre eine Revolution in der Revolution, die weit mehr mit reiner Ideologie und weit weniger mit „rein faktischer“ Weitsicht zu tun hat, als Wirtschafts­minister Robert Habeck glauben machen will. Der Stresstest ist vor allem ein Stresstest für ihn selbst.

Zu einem Vorbild wird Deutschland dadurch nicht. Kein Land will sich die Kosten, Preise, Risiken und Umwege leisten, die eine „deutsche“ Politik nach sich ziehen. Nicht nur, aber vor allem für Deutschland schieben sich die Folgen des Kriegs gegen die Ukraine deshalb wie ein Schatten über die Klimapolitik. Für die meisten anderen Länder, auf die es ankommt, hat sich die energiepolitische Agenda nicht wesentlich verändert, ob sie nun angesichts des Klimawandels selbstmörderisch sein mag oder nicht. Deutschland macht es sich immer wieder selbst schwer, daran etwas zu ändern.