Strom aus Atomkraft : Die nächste Gewissensfrage?

Die neu entbrannte Atomdebatte stand von Beginn an im Zeichen einer Halbwahrheit: Es mangele in der Gaskrise nicht an Strom, sondern an Wärme. Das ist insofern richtig, weil nur ein kleiner Teil des Gasverbrauchs, zu Beginn des Jahres etwa 13 Prozent, auf die Stromproduktion entfällt. Davon wiederum ist nur ein kleiner Teil tauglich für den Ersatz durch Kernkraft.

Jasper von Altenbockum Verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik.



Das liegt zum einen daran, dass Gas in der Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt wird, die sich nicht für Kernkraft eignet, wohl aber für Kohle oder Öl. Zum anderen haben Gaskraftwerke eine Eigenschaft, die selbst moderne Kernkraftwerke nur begrenzt haben: Ihre Produktion lässt sich leicht regulieren. Deshalb werden Gaskraftwerke gerne dafür eingesetzt, schnell einzuspringen, wenn akute Engpässe entstehen. Kernkraftwerke liefern dagegen konstant eine Grundlast.