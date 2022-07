Energiemangel : Atomkraft hilft eben doch

Glaubt man der Bundesregierung, ist sie nicht grundsätzlich ge­gen die Atomkraft. Wenn Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen darüber spricht, klingt er aufgeschlossen, nüchtern, nicht wie ein Ideologe. Die Frage nach der Kernenergie, sagte er kürzlich in einem Video, sei eine, „die ja total virulent ist und auch häufig diskutiert wird“. Punkt für Punkt geht Habeck durch, was in der gegenwärtigen Krise dafür spricht, Meiler am Netz zu lassen, die Arme locker auf den Tisch gelehnt, das Hemd hochgekrempelt. Am Ende sieht Habeck wenig Vorteile. Wir würden ja, lautet die Botschaft. Aber es bringt halt nichts.

Wer so argumentiert, hat den Vorteil, dass er über Überzeugungen nicht zu re­den braucht. Sachzwänge sind objektiv. Ihnen müssen sich alle beugen, auch Kernkraftbefürworter. Die Frage ist nur, ob es sich wirklich um Zwänge handelt.

Eines der Hauptargumente der Am­pelkoalition lautet: Deutschland hat ein Wärmeproblem, kein Stromproblem. Das bekräftigte Habeck erst in dieser Wo­che. Gegen Gasknappheit „hilft Atomkraft gar nichts“, sagte er in Wien. Dem widerspricht die Regierung selbst. Sie empfahl großen Unternehmen nämlich kürzlich, sich Notstromaggregate zu­zulegen. Würde sie das tun, wenn sie Stromausfälle im Winter für ausgeschlossen hielte?

Mark Helfrich, Fachsprecher für Energiepolitik der Unionsfraktion, geht außerdem davon aus, dass viele im kommenden Winter mit Strom heizen werden, zum Beispiel, indem sie Heizlüfter benutzen. Das könnte günstiger sein, als die Heizung aufzudrehen. Erst recht, wenn Gas knapp werden sollte. Schlimmstenfalls könnte es sogar die einzige Möglichkeit sein, die Wohnung warmzuhalten. „Wir sehen ja schon jetzt, dass viele sich einen Heizlüfter im Sommer kaufen“, sagt Helfrich.

Fachleute verstehen unter Streckbetrieb was anderes

Wer mit Strom heizt, verbraucht viel Energie, und das an Tagen, an denen kaum die Sonne durchkommt und der Wind nicht weht, Solarzellen und Windräder also wenig bringen. Im schlimmsten Fall könne es also „doch zu einem Stromproblem kommen“, sagt Anja Weisgerber von der CSU, Obfrau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Helfrich hält das Ar­gument der Bundesregierung deshalb für eine „gnadenlose Verkürzung“. Und da will sie ausgerechnet auf Atomstrom verzichten, der auch produziert wird, wenn es dunkel und windstill ist, dazu noch klimaschonend?

Ähnlich argumentiert die Regierung, wenn es darum geht, die letzten Re­­serven aus dem Brennstoff rauszuholen. Das nennt man Streckbetrieb. Die Koalition erklärt ihn so: Im Sommer drosseln die laufenden Atomkraftwerke ihre Leistung, dafür können sie im Winter länger am Netz bleiben. Unterm Strich liefern sie also nicht mehr Energie, nur später. Die Koalition hält das für unsinnig, denn man brauche ja schon jetzt so viel Strom wie möglich, um die Gaskraftwerke zu entlasten und Gas für den Winter zu sparen. Ist der erst mal da, sei es zu spät.

Fachleute verstehen unter Streckbetrieb aber etwas anderes. Es geht darum, den Brennstoff so auszunutzen, dass er über sein geplantes Ablaufdatum hinaus weiter Strom produziert. Dafür werden die Brennelemente neu angeordnet und effizienter genutzt. Sie liefern also mehr Energie als ursprünglich vorgesehen. Der TÜV Süd hat das für das Kraftwerk Isar 2 in Bayern abgeschätzt. Er geht davon aus, dass es bis in den Sommer nächsten Jahres Strom für mehr als 1,5 Millionen Haushalte produzieren könnte. Der Prüfverein geht sogar davon aus, dass es möglich ist, den Block C des Kernkraftwerks Gundremmingen im Land wieder hochzufahren.