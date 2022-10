Wirtschaft dringt auf Hilfen : Wer soll das bezahlen?

Aktualisiert am

Die Schornsteine auf den Dächern der Häuser rauchen in der kalten Luft in Luthe-Wildenau. Bild: dpa

In der Energiekrise fürchten die Bundesländer um ihre Unternehmen. Die Landesregierungen stecken in der Klemme: Sie würden gern helfen, wissen aber nicht, was genau der Bund plant.