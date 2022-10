Politik in der Krise : Die Tabubrüche der Parteien

Viel ist ja nicht übrig geblieben vom Koalitionsvertrag, angesichts der vielen Krisen, aber die SPD hat etwas gefunden. Stolz verwies sie vor wenigen Tagen auf ihr Wahlversprechen, den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben, und setzte dazu: „Versprochen. Gehalten.“ Wahlversprechen zu halten gilt als die Königsdisziplin des Regierens. Man ist wohl auch deswegen bei den Sozialdemokraten so stolz auf den Mindestlohn, weil die Ampelkoalition zur selben Zeit zur Bewältigung von Ukrainekrieg und Energiekrise mit gleich mehreren Grundsätzen und Versprechen brechen musste. Nun gibt es also einen SPD-Kanzler, der die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufrüsten will, einen grünen Umweltminister, der die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert, und einen liberalen Finanzminister, der nun wirklich keine sparsame Finanzpolitik macht.

Noch nie hat eine Koalition wohl so schnell und so grundsätzlich ihren Fahrplan radikal ändern müssen. Wie das für das Land ausgehen wird und wie für die Parteien, lässt sich jetzt noch nicht abschließend sagen. Koalitionen und Parteien mussten aber auch schon in der Vergangenheit mit Versprechen und Gewissheiten brechen. Manche sogar mit Tabus. Wie ist es ihnen damit ergangen? Und können sie daraus etwas lernen für den aktuellen Umgang mit den Krisen?

SPD ist keine Friedenspartei mehr

Für die SPD ist seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ihre Gewissheit weggebrochen, eine Friedenspartei zu sein, die sich vor allem im engen Zusammenstehen mit dem auch früher schon nicht friedlichen Russland zeigte. Das schmerzte umso mehr, als die SPD ja schon einen anderen Bruch in ihrer Traditionslinie verarbeiten musste: die Einführung der Agenda 2010, vor allem die von Hartz IV. Die SPD förderte die Bürger nicht mehr nur durch einen üppig ausgebauten Sozialstaat, sondern sie forderte nun auch etwas von ihnen.

Die Erzählung ist bekannt: Der nach der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder einsetzende Niedergang der SPD wurde vor allem auf die Arbeitsmarktreformen zurückgeführt. In der Tat haben sich viele SPD-Wähler deswegen abgewandt. Aber die SPD widmete sich von da an so intensiv der Selbstgeißelung, dass sie übersah, schon viele Jahre zuvor den Kontakt zu mehreren Milieus verloren zu haben: erst zu den aufgestiegenen Arbeitern, dann zu den neuen Grünen-Wählern. Die SPD hat in all den Jahren seit 2005 keine wirkliche Antwort auf ihre vertrackte Situation gefunden. Sie wurde schließlich durch den boomenden Arbeitsmarkt erlöst – und die Schwäche der politischen Gegner bei der Bundestagswahl. Bei der SPD wurde aus dem Agenda-Debakel vor allem der Schluss gezogen, dass Wahlversprechen gehalten werden müssen.

Bei den Grünen sieht das anders aus. Auch sie sind ja wie die SPD eine Prinzipienpartei. Und Prinzipien stehen immer in einem Spannungsverhältnis zur Lernfähigkeit, vor allem, wenn man regiert. Bei den Grünen lautete die Frage dazu ganz konkret: Ab welchem Punkt wird Friedfertigkeit zur Verantwortungslosigkeit?

1999 diskutierte die Partei leidenschaftlich über den Kosovo-Einsatz der NATO. Auch damals: Krieg in Europa, ein Grüner im Außenamt. Joschka Fischer warb für die grundsätzliche Unterstützung des NATO-Einsatzes: „Nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Auschwitz“. Er konnte sich gegen die Parteilinke, die einen unbefristeten und bedingungslosen Stopp der NATO-Luftangriffe auf Jugoslawien beantragt hatte, durchsetzen. Was haben die Grünen aus dieser schmerzhaften Debatte gemacht?

Sie haben ihr Konzept einer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik entwickelt, die militärische Einsätze nicht ausschließt. Insgesamt gilt der Tabubruch, den die grüne Führung damals durchgezogen hat, heute als Phase der Reifung der früheren Dagegen-Partei. Per­spektivisch haben sich die Grünen dadurch auch konservativeren Milieus geöffnet. Womöglich wird Mut und Anpassungsfähigkeit bei kleineren Parteien mehr belohnt als bei großen. Grundsätzlich gilt: Nur die SPD konnte wohl Hartz IV einführen, nur die Grünen den Kosovo-Einsatz durchsetzen. Nur so waren die Widerstände zu überwinden.

Die FDP hatte hingegen mehrfach historisches Pech. 2009 wurde sie Teil der Regierung und sah sich als Anwältin all jener, die Privatisierungen und Deregulierung befürworten. Dann schlug die Finanzkrise zu. An Steuersenkungen, auch das ein stetes Anliegen der Liberalen, war nun erst recht nicht mehr zu denken. Die FDP sah sich zunehmend in die Enge getrieben und erlitt bei der Bundestagswahl 2013 Schiffbruch. Außerhalb des Parlaments erneuerte sie sich rundum und versprach, für echten Aufbruch zu stehen, gleichzeitig ihre Prinzipien aber nicht zu verraten.

Das führt zu der originellen Situation, dass die FDP aktuell die Partei ist, die wohl am meisten unter den krisenbedingten Fahrplanänderungen leidet – ausweislich der Umfragen und dem Debakel bei der Niedersachsen-Wahl –, und gerade deshalb am eisernsten am Koalitionsvertrag vom Dezember festhält. Ist das nun ein Ausdruck von Prinzipienfestigkeit oder Starrsinn? Auch das wird sich erst in der Rückschau zeigen.

Die größten Tabubrüche gab es aber womöglich ausgerechnet bei der CDU. Angela Merkel war ja schon als Person der personifizierte Tabubruch: ostdeutsch, weiblich, kinderlos, protestantisch. Durch ihre oft als Sozialdemokratisierung der CDU beschriebene Politik verlor sie klassische Unionswähler, gewann in der Mitte aber auch neue dazu. Die wohl umfassendsten Veränderungen in der Ära Merkel gab es in der Familienpolitik, aber sie kamen nicht mit dem großen Knall daher. Der augenfälligste Tabubruch war Merkels Unterstützung für den Plan des Verteidigungsministers zu Guttenberg 2010, die Wehrpflicht auszusetzen. Er argumentierte mit veränderten sicherheitspolitischen Erwägungen und der fehlenden Wehrgerechtigkeit. Bekannte Argumente, die in der CDU nicht viel zählten, bis zu Guttenberg kam und alle mitriss. Der Tabubruch braucht eben auch den richtigen Moment.