Landräte zur Strompreisbremse : „Der Bund muss zügig Details beibringen“

Kritisiert die Energiepolitik der Bundesregierung: der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, hier am 18. September 2019 in Merseburg Bild: dpa

Auf der Jahrestagung des Deutschen Landkreistags sind die Maßnahmen der Bundesregierung in der Energiekrise teilweise heftig kritisiert worden. Der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager (CDU), forderte die Bundesregierung am Mittwoch in Neuhardenberg dazu auf, die Strompreisbremse zu konkretisieren.

„Wir müssen dringend wissen, wie die neue Strompreisbremse funktionieren soll“, sagte Sager der F.A.Z. Es handele sich um einen erheblichen Markteingriff. Der Ansatz der Regierung sei zwar richtig, um den Grundverbrauch der Haushalte zu vertretbaren Preisen zu sichern. „Aber um das abschließend beurteilen zu können, brauchen wir die Details, die der Bund zügig beibringen muss“, sagte Sager.