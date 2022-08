Energiekrise : Faeser warnt vor Anschlägen auf Gasterminals

Aktualisiert am

Die Bundesinnenministerin fürchtet Anschläge im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Energiepolitik. Auch über die Lage in Afghanistan äußert sie sich – und gibt den dort verbliebenen Ortskräften ein Versprechen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor wenigen Tage in Potsdam Bild: dpa

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und zunehmender Proteste in Deutschland gegen die Energiepolitik der Bundesregierung warnt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor möglichen Anschlägen. „Wir müssen gegen mögliche Attacken auf Gasterminals und andere kritische Infrastruktur gerüstet sein“, sagte Faeser der „Bild am Sonntag“.

Vorstellbar seien „gezielte Attacken auf den Energiesektor oder der Versuch von Extremisten, legitimen Protest zu missbrauchen wie in der Corona-Krise“, sagte die Innenministerin. Mit Aufständen rechne sie allerdings nicht. „Wir sind alarmiert durch den Versuch von Linksextremisten, Klimaproteste zu instrumentalisieren“, sagte Faeser. „Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch weiter die Gefahr von rechts.“

Vor diesem Hintergrund kündigte Faeser an, dass es keinerlei Einsparungen bei der inneren Sicherheit geben werde.Vielmehr werde die Bundespolizei in diesem Jahr mit 1000 neuen Planstellen gestärkt.

Die russische Bedrohung bedeute auch eine Zeitenwende in der inneren Sicherheit, sagte die Ministerin weiter. „Wir müssen uns gegen massive Desinformationskampagnen und Cyberangriffe Russlands schützen.“ Dabei seien die deutschen Sicherheitskräfte derzeit erfolgreich: Seit Beginn des Ukraine-Krieges habe es noch keinen erfolgreichen größeren russischen Cyberangriff auf deutsche Systeme gegeben.

Faeser verspricht afghanischen Ortskräften Hilfe

Im selben Interview äußerte sich Faeser auch über die Lag in Afghanistan ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Sie versprach, dass alle einst für deutsche Stellen arbeitenden Ortskräfte noch ausreisen könnten. Faeser versicherte: „Wir lassen sie nicht zurück.“ Derzeit arbeite sie mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an einem neuen Aufnahmeprogramm mit „klaren Kriterien“. Die Ortskräfte arbeiteten früher beispielsweise als zivile Helfer für die Bundeswehr oder als Dolmetscher. Die Rückkehr der Taliban im August 2021 sorgte für große Sorgen um ihr Leben.

Faeser bezifferte die Gesamtzahl der bislang aufgenommenen Afghanen, die früher als Ortskräfte für deutsche Stellen gearbeitet haben, und ihrer Familienangehöriger auf 15.759. Genaue Zahlen, wie viele weitere noch erwartet werden, nannte sie nicht. Nach Zahlen aus der vergangenen Woche sicherte Deutschland seit dem Abzug der NATO-Truppen insgesamt 23.614 Ortskräften und Angehörigen die Aufnahme zu. Mehr als 7800 Menschen wären demnach noch nicht aus Afghanistan ausgereist.

Die Ministerin versicherte zudem, dass es auf absehbare Zeit keine Rückführungen nach Afghanistan geben werde. „Die Abschiebungen nach Afghanistan sind derzeit auf Eis gelegt – und das wird angesichts der aktuellen Situation dort sicher auch so bleiben müssen.“

Unterdessen warnte Afghanistans früherer Präsident Ashraf Ghani vor einer Flüchtlingswelle aus seiner Heimat. „Millionen werden versuchen, aus Afghanistan zu flüchten“, sagte der ehemalige Staatschef der „Bild am Sonntag“. Davon hätten die meisten Menschen Deutschland zum Ziel. „Ob sie es bis nach Deutschland schaffen, hängt auch von den Schleppern ab“, sagte Ghani, der heute in Abu Dhabi im Exil lebt. „Die sind Teil eines kriminellen Netzwerks. Also ist es eine Frage der Erschwinglichkeit.“

Ghani war Präsident, als sich die Bundeswehr und die anderen ausländischen Truppen nach knapp zwei Jahrzehnten aus Afghanistan zurückzogen. Vor einem Jahr – am 15. August 2021 – eroberten die Taliban dann wieder die Hauptstadt Kabul.