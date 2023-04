Derart gefragt zu sein ist neu für Christine Schaller. Auch, dass die Politik in ihrem Job plötzlich eine so große Rolle einnimmt. Über Fördertöpfe und Bauvorschriften musste die Energieberaterin schon immer Bescheid wissen, aber gerade sind die Themen ein paar Nummern größer. Der Krieg in der Ukraine, die steigenden Gaspreise. Dazu noch der Kampf gegen den Klimawandel: In Berlin verbieten sie faktisch Öl- und Gasheizungen, in Brüssel diskutieren sie eine Dämmpflicht für Gebäude. Da suchen viele Schallers Rat.

Andreas Nefzger Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Als sie vor zwanzig Jahren als Energieberaterin für die Verbraucherzentrale Nürnberg anfing, wurde Schaller oft noch belächelt. Jetzt erzählt sie wie viele andere in der Branche von langen Wartelisten und Kunden, die sie mit Onlinekursen vertrösten muss. „Die Leute rennen uns seit dem Krieg die Bude ein, wir können den Andrang kaum bewältigen.“ Die Geschichten, die Schaller gerade erlebt, geben einen Eindruck davon, dass das mit der Wärmewende komplizierter werden könnte, als sich die Bundesregierung das vorstellt.