Landesvorstand gewählt : Bayerns SPD bekommt erstmals eine Doppelspitze

Aktualisiert am

Neue Doppelspitze der SPD: Ronja Endres und Florian von Brunn Anfang Januar 2021 vor dem Bayerischen Landtag in München Bild: dpa

Die SPD in Bayern hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Doppelspitze. Ein digitaler Landesparteitag wählte am Samstag den Landtagsabgeordneten Florian von Brunn und die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, Ronja Endres, zu neuen Vorsitzenden. Davor hatte der Landesparteitag mit einem Beschluss den Weg für eine Doppelspitze freigemacht.

Der 52 Jahre alte von Brunn und die 34 Jahre alte Endres folgen auf Natascha Kohnen, die seit 2017 Landesvorsitzende war. Sie konnten sich gegen Kohnens bisherigen Generalsekretär, den Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch, durchsetzen, der alleiniger Landesvorsitzender werden wollte. Grötsch hatte seine Kandidatur am Samstag zurückgezogen, nachdem sich die Delegierten mehrheitlich für eine Doppelspitze ausgesprochen hatten.

„Für einen echten Neustart“

Von Brunn und Endres hatten sich mit dem Versprechen beworben, „für einen echten Neustart“ der bayerischen SPD sorgen zu wollen. Unterstützung bekamen sie vor dem Parteitag von den bayerischen Jusos und den Frauen in der SPD.

Die Bayern-SPD war bei der Landtagswahl 2018 auf nur noch 9,7 Prozent abgestürzt und ist im Landtag hinter CSU, Grünen, Freien Wählern und AfD nur fünftstärkste Kraft. In den Umfragen ging es zuletzt weiter abwärts, derzeit sehen Meinungsforscher die Bayern-SPD bei nur noch acht Prozent.