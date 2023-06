Der Oberstleutnant schaut auf seinem Smartphone nach, wo die Maschinen des Lufttransportgeschwaders 62 derzeit unterwegs sind. Eine Gruppe von A400M bewegt sich gerade vom Fliegerhorst Wunstorf in Richtung Berlin. Die Flughöhe beträgt gerade einmal 150 Meter. So könnten die Maschinen im Ernstfall nicht so einfach durch feindlichen Radar erfasst werden. Plötzlich verschwindet ein A400M von der Landkarte der frei verfügbaren App. „Die Besatzungen schalten ihren Transponder aus, sobald sie das taktische Fliegen beginnen“, erklärt der Offizier.

Das Szenario von Air Defender besteht darin, dass ein östliches Militärbündnis mit dem fiktiven Namen Occasus nach jahrelanger Konfrontation das Bündnisgebiet der NATO angreift. Occasus hatte zunächst seine Energielieferungen verknappt und über Sympathisanten in Deutschland die öffentliche Debatte manipuliert. Dann überfiel Occasus das Land Otso, das nicht zur NATO gehört. Nun greifen die regulären Truppen von Occasus zusammen mit der Organisation Brückner Deutschland an. Ein Viertel des Landes hat der Feind bereits besetzt.

Ähnlichkeiten mit real existierenden Machthabern oder echten Staaten seien rein zufällig und nicht beabsichtigt, fügen die Vertreter der Bundeswehr stets hinzu. Air Defender sei ein „Signal gegen niemanden“, hatte Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz zum Auftakt der zweiwöchigen Übung hervorgehoben, an der sich rund 10.000 Soldaten mit 250 Flugzeugen aus 25 Staaten beteiligten.

Zum Abschluss der größten Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO wird am Donnerstag noch einmal die Verlegung von Fallschirmspringern in ein Kampfgebiet geübt. Die große Betonfläche auf dem Fliegerhorst Wunstorf, die sogenannte „Platte“, steht weitgehend leer. „Heute sind noch einmal große Formationen rausgegangen“, erklärt Oberstleutnant René E. Als Projektoffizier für Air Defender hat René E. mehr als ein Jahr Zeit in die Vorbereitung gesteckt. „Am Anfang ging es darum, wie man 500.000 Liter Sprit am Tag herbekommt“, erzählt der 36 Jahre alte Offizier. „Gegen Ende drehte es sich dann eher um Toilettenpapier. Und wenn es dann einmal läuft, bin ich fast arbeitslos.“

Geheime Kommunikation im Krisenfall entscheidend

Luftwaffeninspekteur Gerhartz nennt die Übung bei der Bilanz am Freitag einen „vollen Erfolg“. Die Verbündeten hätten gezeigt, dass sie binnen kurzer Zeit viel militärisches Material verlegen könnten. Durch Air Defender sei vor allem das Zusammenwirken der vielen Länder und Einheiten geübt worden, hebt der Generalleutnant hervor. Ger­hartz berichtet, dass es zwar nicht gleich am ersten Tag gelungen sei, die unterschiedlichen Systeme zu einem Datenverbund zusammenzuschließen. Doch habe es im Lauf der Übung in diesem und anderen Bereichen eine „steile Lernkurve“ gegeben.

Der Austausch von Daten zählt auch für Oberstleutnant René E. zu den entscheidenden Fähigkeiten in einem Krisenfall. „Wir müssen kommunizieren können – geheim“, sagt der Projektoffizier. An jedem Standort seien dafür entsprechende Systeme aufgebaut worden. In Wunstorf, dem Logistik-Drehkreuz von Air Defender, sei zudem der Aufbau eines mobilen Tanklagers mit 2,4 Millionen Litern Kerosin herausfordernd gewesen. Ein Teil dieser Infrastruktur soll am Standort Wunstorf verbleiben. „Auch wegen der aktuellen Lage“, fügt René E. hinzu, allerdings müsse noch geprüft werden, ob das deutsche Baurecht dies auch zulässt.

Am Nachmittag füllt sich die „Platte“ des Fliegerhorsts wieder. Die A400M der Bundeswehr sind nach Wunstorf zurückgekehrt, ebenso die C-130 der Amerikaner. Die Air Force schickt zudem die große C-17. Der strategische Transporter soll viel militärisches Material wieder zurück über den Atlantik schaffen.

Luftbetankung bei 500 Kilometern pro Stunde

Amerikaner, die erstmals nach Wunstorf kommen, wundern sich häufig über das merkwürdige Wappentier des dortigen Lufttransportgeschwaders 62. Es handelt sich um den Unglücksraben Hans Huckebein aus dem Werk von Wilhelm Busch. Hinzu kommt: Die Augen des dürren Vogels sind mit einem gepunkteten Tuch verbunden; das Tier fliegt blind. Hintergrund ist, dass in Wunstorf früher Piloten für den Instrumentenflug ausgebildet wurden.

Diese deutsche Selbstironie erschließt sich anderen Nationen aber offenkundig nur bedingt. Das Lufttransportgeschwader hat deshalb eigens für Air Defender ein neues Wappen entworfen: Hans Huckebein hat nun Muskeln wie der junge Arnold Schwarzenegger und seine gepunktete Augenbinde um ein Schwert gebunden, das ebenfalls hinzukam. Dank der Klettfläche auf dem Ärmel der Bundeswehruniform kann man die Wappen mit einem Handgriff gegeneinander austauschen.

Auf dem Rollfeld bereitet sich ein A400M für einen der letzten Flüge vor. Im „Übungsluftraum Ost“ sollen tschechische Kampfjets betankt werden. Das Betanken in der Luft ist eine der vielen Fähigkeiten, die von den neuen Transportmaschinen der Bundeswehr beherrscht werden. Unter jeder Tragfläche des Fliegers wird dafür ein System angebracht, das unbedarfte Betrachter für eine Bombe halten könnten. Aus diesem AAR-Pod können während des Flugs Tankschläuche heruntergelassen werden, an denen die Kampfflugzeuge andocken. Bei rund 500 Kilometern in der Stunde ist das ein filigranes Manöver, doch durch eine Luftbetankung lassen sich die Einsatzzeiten der kleinen Flugzeuge im Kampfgebiet entscheidend verlängern.

Das heraufziehende Gewitter führt jedoch dazu, dass die Betankung kurz vor dem Start abgesagt wird. Der A400M hätte wegen des Wetters abends wohl nicht mehr nach Wunstorf zurückkehren können, sondern auf einen anderen Flughafen ausweichen müssen. Luftwaffeninspekteur Ingo Ger­hartz berichtet am Freitag, dass von den 2000 geplanten Flügen bei Air Defender rund 1800 tatsächlich stattfanden. Das sei ein „Spitzenwert“ für eine Großübung.