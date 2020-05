Zeitenwende Zweiter Weltkrieg : Vergessene Lektionen?

Selbst durch die Straßen Moskaus rollen keine Panzer. Auch die Großveranstaltungen, mit denen des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht werden sollte, sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Doch aus den Köpfen hat die Corona-Krise den Krieg nicht verdrängt. In vielen Hauptstädten sind die Seuche und ihre Folgen mit einem Krieg verglichen worden, wenn nicht gar mit dem bislang schlimmsten aller Kriege. Die Bundeskanzlerin tat das zwar nicht direkt, nannte den Kampf gegen das Virus jedoch „die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“. Sein Ende im Mai 1945 steht für eine Zeitenwende, wie es seither keine mehr gab. Sie war, bei allen Verwerfungen, die danach auftraten, für viele Völker eine Wende zum Besseren, in besonderem Maße aber für die Deutschen.

Seit der „Stunde null“, wie der Neubeginn nach dem totalen Zusammenbruch genannt wurde, ging es mit Deutschland bergauf. Das konnten auch die politischen und ökonomischen Krisen nicht verhindern, die der Republik nicht erspart blieben, vor allem nicht in ihren ersten Jahrzehnten. Doch schon drei Generationen sind in Frieden und in zunehmendem Wohlstand aufgewachsen. Die Deutschen, die noch keine 30 Jahre alt sind, haben nicht einmal die Mauer erlebt. Die politische und wirtschaftliche Stabilität Deutschlands in einem vereinten Europa hat viele glauben lassen, dieser Zustand sei eine schiere Selbstverständlichkeit.

Doch das ist er nicht. Ein Virus aus Asien führt (auch) den Deutschen vor, wie fragil die angenehmen Lebensumstände sind, die sie sich in den vergangenen siebeneinhalb Jahrzehnten erarbeitet haben. Die Seuche stürzt aber nicht nur die Wirtschaft in eine tiefe Rezession. Sie reißt auch Gräben zwischen den Völkern Europas wieder auf, von denen man glaubte, sie seien auf ewig zugeschüttet worden. Sogar im deutsch-französischen Verhältnis kamen Ressentiments hoch, als habe der Aussöhnungsprozess erst begonnen.

Scharfe Töne mit Verweisen auf die Vergangenheit waren auch in Italien zu hören. Anfang April gaben in einer Umfrage 52 Prozent der befragten Italiener an, China sei ein befreundetes Land. Auf den zweiten Rang kam Russland mit 32 Prozent. Der Spitzenplatz, den Deutschland eroberte, war nicht so schmeichelhaft: 45 Prozent hielten es für ein Land, das Italien feindlich gesinnt sei. Das mag eine Momentaufnahme in einer aufgewühlten Stimmung gewesen sein. Doch zeigt sie, wie schnell Stimmungen umschlagen können – und wie leicht sie sich beeinflussen lassen. Es reichen dafür Gesichtsmasken-Lieferungen und populistisches Talent.

Meinungen und Wege gehen immer öfter auseinander

Die Pandemie hat die Europäer nicht zusammengeschweißt. Auch bei anderen „Herausforderungen“ gehen Meinungen und Wege immer öfter auseinander. Vielerorts in Europa nimmt die Neigung zu, Probleme auf eigene Faust anzugehen. Mindestens auf den Straßen wird sie manchmal auch schon erhoben. Erfolge werden „nationalisiert“, Misserfolge der EU oder anderen Prügelknaben angelastet, zuletzt immer häufiger den „geizigen“ und „unsolidarischen“ Deutschen. Die halten dann nicht jedes Mal auch noch die andere Wange hin.

Diese Prozesse werfen die Frage auf: Geraten die leider erst im Zweiten Weltkrieg gelernten Lektionen, welche die Europäer für alle Zeiten beherzigen wollten, trotz der abgelegten und an Gedenktagen erneuerten Schwüre in Vergessenheit? Es stehen sich an den Grenzen noch nicht wieder Armeen gegenüber. Die Nationalisten aber haben vielerorts Zulauf. Die Corona-Rezession, der Fachleute ein Ausmaß zutrauen, wie es die Weltwirtschaftskrise vor einem Jahrhundert hatte, könnte ihnen viele Unzufriedene zutreiben.

In Deutschland ist das bisher nicht zu erkennen. Die Deutschen zeigen sich, beruhigt vom mit beunruhigend großen Summen aufgespannten Netz der staatlichen Hilfen, bislang in einem Maße einverstanden mit dem Generalkurs der Regierenden, dass ihnen schon wieder Obrigkeitshörigkeit attestiert wurde. Aber bitte: Hätten die Bürger sich die Masken vom Gesicht reißen und mit gekaperten Flugzeugen in den Urlaub nach Mallorca fliegen sollen? Vernunft soll man loben, wo sie sich zeigt. Zum Glück gibt es in diesem Land immer noch weit mehr Vernünftige als Verschwörungstheoretiker, obwohl die wieder einmal Hochsaison haben.

75 Jahre nach dem Untergang des Nationalsozialismus kann man daher auch der ganzen Republik ein Lob aussprechen, bei allen Unzulänglichkeiten, die sie hat. Deutschland ist zu einer stabilen Demokratie geworden. Vor den Deutschen muss niemand mehr Angst haben, auch sie selbst nicht. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – wie in der neuen „Befreiungs“-Debatte – sollte allerdings von einem nicht weniger intensiven Nachdenken darüber begleitet werden, wie die Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte, nicht zuletzt die der europäischen Einigung, in die Zukunft gerettet werden können. Die Corona-Pandemie könnte für viele schon aufgeflammte oder noch schwelende Konflikte zu einem Brandbeschleuniger werden. Diese Krise hat, im Guten wie im Schlechten, das Potential, die Welt zu verändern wie keine vor ihr seit 1945.