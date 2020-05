Zeitenwende Zweiter Weltkrieg : Vergessene Lektionen?

Selbst durch die Straßen Moskaus rollen keine Panzer. Auch die Großveranstaltungen, mit denen des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht werden sollte, sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Doch aus den Köpfen hat die Corona-Krise den Krieg nicht verdrängt. In vielen Hauptstädten sind die Seuche und ihre Folgen mit einem Krieg verglichen worden, wenn nicht gar mit dem bislang schlimmsten aller Kriege. Die Bundeskanzlerin tat das zwar nicht direkt, nannte den Kampf gegen das Virus jedoch „die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“. Sein Ende im Mai 1945 steht für eine Zeitenwende, wie es seither keine mehr gab. Sie war, bei allen Verwerfungen, die danach auftraten, für viele Völker eine Wende zum Besseren, in besonderem Maße aber für die Deutschen.

Seit der „Stunde null“, wie der Neubeginn nach dem totalen Zusammenbruch genannt wurde, ging es mit Deutschland bergauf. Das konnten auch die politischen und ökonomischen Krisen nicht verhindern, die der Republik nicht erspart blieben, vor allem nicht in ihren ersten Jahrzehnten. Doch schon drei Generationen sind in Frieden und in zunehmendem Wohlstand aufgewachsen. Die Deutschen, die noch keine 30 Jahre alt sind, haben nicht einmal die Mauer erlebt. Die politische und wirtschaftliche Stabilität Deutschlands in einem vereinten Europa hat viele glauben lassen, dieser Zustand sei eine schiere Selbstverständlichkeit.