Ende der Impfzentren : Die nun wirklich letzte Spritze

Ekkehard Kerp führt die Aufklärungs­gespräche. Aber kurz vor Schluss kommt kaum noch jemand, den er aufklären könnte. Also sitzt der Arzt am Schreibtisch in seiner Kammer und schaut Videos auf dem iPad – so lange, bis doch noch jemand kommt. Alle paar Tage ist Kerp aus seiner Hausarztpraxis in der Nähe von Koblenz ins Mainzer Impfzentrum gefahren, um zu helfen. Zwei Jahre ging das so, seit dem Beginn der Corona-Impfkampagne. „Am Anfang haben wir hier sehr große Zahlen gestemmt“, sagt Kerp. Mehrere Tausend Impfungen pro Tag. Die Menschen standen Schlange, wurden im Akkord durch die verschiedenen Stationen geschleust: Anmeldung, Aufklärung, Impfung, Abmeldung. Kerp sagt: „Die Impfzentren waren schon sinnvoll.“

Das war einmal. Zum Jahresende schließen praktisch alle der verbliebenen Einrichtungen dieser Art – auch das Impfzen­trum im Mainzer Westen, das in einem alten Schulgebäude untergebracht war. „Es hat alles seine Zeit“, sagt Kerp. „Wir haben viel geleistet. Aber jetzt ist es von Aufwand und Ergebnis her so, dass man sich etwas anderes überlegen muss.“ Inzwischen haben laut Angaben des Robert-Koch-Instituts insgesamt fast 65 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Corona-Impfung erhalten, das sind fast 78 Prozent der Bevölkerung. Viele sind mehrfach geimpft. Insgesamt wurden binnen zwei Jahren mehr als 190 Millionen Spritzen gesetzt – viele davon in den Impfzentren der Länder, deren Zahl auf dem Höhepunkt bei mehr als 400 bundesweit lag.

Nur in den eilig umgebauten Turn- und Messehallen, in Gemeindehäusern und alten Schulgebäuden schien es vor zwei Jahren möglich, binnen kurzer Zeit Millionen Menschen mit den neuartigen Corona-Impfstoffen zu versorgen. Wo einst Konzerte und Messen stattfanden, impften geschulte Mitarbeiter fortan im Minutentakt: Ärmel hoch, Nadel rein, Ärmel wieder herunter. Die Impfzentren waren neben den unzähligen Testzelten in Fußgängerzonen und auf Plätzen das am weitesten sichtbare Zeichen, dass Corona für einige Zeit den Takt des öffentlichen Lebens bestimmen würde.

Vier Termine an einem Tag

In Mainz waren auf dem Höhepunkt der Kampagne etliche Impfräume parallel in Betrieb. Ein Gang verbindet die Kabinen, vor jeder Tür stehen mehrere Holzstühle für Wartende. An einem der letzten Tage ist nur noch ein Raum geöffnet, warten muss ohnehin niemand mehr. Gerade einmal vier Impflinge hatten im Vorfeld einen Termin für diesen Tag ausgemacht, weitere gut zwei Dutzend Menschen kamen kurzfristig vorbei. „Vorhin war eine Mutter mit ihren zwei Kindern da, die zur dritten Impfung gekommen sind“, sagt eine medizinische Fachangestellte, die anonym bleiben möchte. Sie ist an diesem Tag als „Impfe“ eingeteilt, setzt also die Nadeln. „Bei den meisten, die jetzt noch kommen, geht es um Vorsorge“, sagt die junge Frau. „Nur einer hat erzählt, dass er sich aus beruflichen Gründen impfen lässt.“ Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Personal in Medizin und Pflege ist umstritten und läuft zum Jahresende aus.

Ebenfalls zum neuen Jahr zieht sich der Bund aus der Finanzierung von Impfzen­tren und mobilen Teams zurück. Bislang hatte Berlin die Hälfte aller Kosten übernommen, um die Länder zu unterstützen. „Angesichts hoher Impfquoten und abnehmender Nachfrage sind die niedergelassenen Ärzte und Apotheken in der Lage, die Corona-Impfungen zu übernehmen“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Deshalb überführen wir die Impfkampagne in die Regel­versorgung.“ Den Ländern und Kommunen steht es im neuen Jahr frei, die verbliebenen Teams und Zentren aus eigenen Mitteln allein zu finanzieren.

Doch davon macht kaum ein Land Gebrauch. In Baden-Württemberg stellen alle 26 Impfstellen den Betrieb ein, ebenso alle 80 Einrichtungen in Bayern. Auch die 157 mobilen Impfteams in Niedersachsen werden im neuen Jahr nicht weiter eingesetzt. Die Impfangebote der Kommunen in Nordrhein-Westfalen stellen den Betrieb ebenfalls ein. Städte und Gemeinden sollen sich „auf Vorhaltestrukturen in geringem Umfang beschränken“, sollte es kurzfristig abermals nötig sein, bestimmte Personengruppen rasch zu impfen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf mitteilt. Auch das Land Berlin stellt seine „staatliche Corona-Impfkampagne“ ein, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit meldet. Das letzte Impfzen­trum der Hauptstadt schließt zum Jahresende. Auch in Hamburg beenden zwei Einrichtungen ihre Arbeit.