Impfungen für alle? : Die Priorisierung endet – der Verteilungskampf geht weiter

Wenn an diesem Montag die Priorisierung der Corona-Impfungen endet, werden die Erwartungen vieler Ungeimpfter noch einmal steigen. Auf dem Papier gibt es schließlich keine Hindernisse mehr auf dem Weg zur ersehnten Spritze. Nach den Buchstaben des Gesetzes – oder in diesem Fall: der geltenden Corona-Impfverordnung – sind alle Bürger wieder gleich.

Wer will, der kann sich impfen lassen, die Rückkehr zur neuen Normalität kommt zumindest in Sichtweite. So weit die Theorie. Die Wirklichkeit ist eine andere. Denn auch wenn sich von nun an alle Bürgerinnen und Bürger für eine Corona-Impfung registrieren können, wird es noch eine Weile dauern, bis alle Impfwilligen das Schema aus in der Regel zwei Spritzen im Abstand von einigen Wochen durchlaufen haben.