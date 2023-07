Ob gedeckelt oder nicht: Am Elterngeld hängt es nicht, ob Frauen mit Kindern Karriere machen. Denn für Mütter fangen die Probleme erst nach der Elternzeit an.

Zwei Frauen werden Mütter; die eine bekommt ihr Kind im Jahr 2006, die andere 2007. Die erste bekommt noch kein Elterngeld, die zweite bekommt die neue Leistung. Welche von beiden macht Karriere?

Welche von beiden kann heute, sechzehn Jahre nach der Einführung, von sich sagen, sie arbeite ihrer Qualifikation gemäß, könne ihre Talente in ihrem Beruf entfalten, welche fühlt sich angemessen bezahlt, und welche kann eigenverantwortlich oder sogar in Verantwortung für andere arbeiten?

Dafür gibt es nur eine Antwort: diejenige, die nach der Elternzeit zurück auf eine Vollzeitstelle gegangen ist. Oder gehen musste, da man sie bei ihrer Rückkehr in den Job schlicht vor die Alternative stellte, entweder ganz oder gar nicht zurückzukommen. Das kam damals häufig vor. Was auch oft geschah und bis heute geschieht: Frauen, die in Teilzeit in ihren Job zurückkehren möchten, werden auf einen Platz mit weniger Verantwortung geschoben.