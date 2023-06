Aktualisiert am

Am Sonntag sollte die Pilgermesse auf der elftägigen Aachener Heiligtumsfahrt ein Höhepunkt sein. Doch die Wirren um Kardinal Woelki trüben die Festfreude.

Kardinal Rainer Maria Woelki predigt beim Pontifikalamt zum Ostersonntag 2023 in Köln. Bild: dpa

Ein Eklat rund um den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki überschattet die zu Ende gehende Aachener Heiligtumsfahrt. Bei dem elftägigen traditionellen Glaubensfest sollte der Erzbischof am Sonntag die letzte große Open-Air-Pilgermesse neben dem Dom leiten. Schon im Vorfeld gab es Proteste gegen den Erzbischof, der vor allem wegen seiner Missbrauchsaufarbeitung in der Kritik steht. Nun wurde wegen befürchteter weiterer Demonstrationen am Rande der Messfeier die Teilnahme Woelkis abgesagt.

Der Aachener Bischof Helmut Dieser und Woelki hätten entschieden, auf den gemeinsamen Auftritt bei dem Gottesdienst zu verzichten, erklärte das Bistum Aachen am Samstag. Traditionell steht der letzten großen Pilgermesse der Kölner Erzbischof vor. Dem Vernehmen nach hatte Dieser in einem Brief Woelki gebeten, nicht zu kommen. Den Gottesdienst leitete dann Dieser selbst gemeinsam mit Dompropst und Wallfahrtsleiter Rolf-Peter Cremer, der die Predigt hielt.

„Eine Situation, die absehbar nicht mehr erwarten lässt, dass eine geistlich verbindende Atmosphäre zur Feier des Gottesdienstes erlebbar wird, möchte ich vermeiden“, begründete der Bischof von Aachen den Schritt.

Woelki warnt vor Instrumentalisierung von Gottesdiensten

Woelki warnte in einer eigenen Presseerklärung und in einer Videobotschaft vor einer Instrumentalisierung von Gottesdiensten für Protestaktionen. „Ich wäre als Pilger nach Aachen gekommen so wie viele Tausende auch. Ich bin davon überzeugt, dass es unter Christen möglich sein muss, unterschiedliche Auffassungen zu haben und deutlich zu vertreten – und dennoch gemeinsam die heilige Eucharistie zu feiern.“

Ihm persönlich seien Prävention, Aufklärung und Aufarbeitung ein Herzensanliegen, führte Woelki weiter aus. „Und hier heißt katholisch zu sein - auch wenn die Aufarbeitung weh tut und sie tut weh – nicht dem Gift der Polarisierung zu erliegen, sondern Brücken zu bauen.“

Im Vorfeld des Gottesdienstes gab es im Mädchenchor des Aachener Doms Diskussionen darüber, ob man in Woelkis Anwesenheit bei der Messe singen wolle oder nicht. 54 Mitglieder wollten singen, 32 lehnten das ab und weitere 34 konnten oder wollten aus anderen Gründen nicht teilnehmen.

Es gibt seit Monaten Proteste gegen Woelki

In den zurückliegenden Monaten gab es immer wieder Proteste gegen Woelki im Umfeld von Gottesdiensten – etwa bei einer Ministrantenwallfahrt im Herbst vergangenen Jahres in Rom. Rund 100 bis 150 Messdienerinnen und Messdiener aus dem Erzbistum Köln standen bei der Predigt des Kardinals auf und kehrten ihm demonstrativ den Rücken zu. Beim Palmsonntags-Gottesdienst im vergangenen Jahr trat das Vokalensemble am Dom nur mit 8 seiner rund 50 Sängerinnen und Sänger auf.

Die Heiligtumsfahrt in Aachen endet am Montagabend mit der sogenannten Verschließungsfeier. Im Mittelpunkt der seit 1349 begangenen Wallfahrt stehen vier Tuchreliquien, die 799 Karl dem Großen übergeben wurden. In ihnen wird das Kleid Mariens aus der Heiligen Nacht, Windeln Jesu, das Lendentuch des Gekreuzigten und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers verehrt. Für ihre Echtheit gibt es keine historischen Nachweise. Die Kirche heute sieht in ihnen Zeichen, die auf Jesus hinweisen.

Normalerweise findet die Heiligtumsfahrt alle sieben Jahre statt. Pandemiebedingt wurde der reguläre Rhythmus 2021 unterbrochen und das Glaubensfest um zwei Jahre verschoben.