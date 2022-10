Während einer Romwallfahrt : Ministranten protestieren gegen Woelki

Aktualisiert am

Während der „Ministranten-Wallfahrt“ in Rom wenden Jugendliche aus dem Erzbistum Köln ihrem Erzbischof bei der Predigt demonstrativ den Rücken zu – ein weiteres Symbol für das Verhältnis zwischen Woelki und den Katholiken im Rheinland.

In der Kritik: Rainer Maria Kardinal Woelki nimmt am 5. Oktober 2022 an der wöchentlichen Generalaudienz mit dem Papst auf dem Petersplatz im Vatikan teil. Bild: dpa

Annähernd zweitausend Jugendliche und junge Erwachsene, alles gestandene Ministranten aus dem Erzbistum Köln, ein strahlender Herbsttag in Rom, Auftakt einer „Ministranten-Wallfahrt“ genannten Woche voller Begegnungen und Erkundungen in der Ewigen Stadt und in Assisi. Und dann das.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Seit Dienstagvormittag macht ein Ausschnitt aus einer Videoaufzeichnung des Eröffnungsgottesdienstes in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern die Runde, in dem ein ungeheuerlicher Vorgang festgehalten ist. Während der Predigt des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Woelki erheben sich erst einige, dann immer mehr der in rot-weiße liturgische Gewänder gekleideten Ministranten und wenden dem Kardinal stehend den Rücken zu.

Szenen einer Tragödie

Der Kardinal ist kurz im Bild zu sehen, er reagiert auf das, was er sieht, vielleicht auch – wenn die Berichte stimmen – auf das, was er hört. „Woelki muss weg“ soll gerufen worden sein, auch Buh-Ruhe seien zu hören gewesen. Der Kölner „Domradio“, das die Sequenz am Dienstagmittag auf seine Webseite stellte, berichtete anschließend, Woelki habe seine vorbereitete Predigt mit den Worten unterbrochen, Jesus habe niemals einem Menschen den Rücken zugekehrt, sondern stets den Menschen offen sein Gesicht gezeigt, das „Gesicht des Vaters, der jeden Menschen annimmt und liebt“.

Hatte Woelki etwa auch die regenbogenfarbenen LGBTQ-Flaggen gesehen, die vor Beginn des Gottesdienstes geschwenkt worden waren? So stimmen denn auch nicht alle in den Applaus ein, der auf seine Worte hin aufbrandet. Die 150, vielleicht 200 Ministranten, die sich erhoben haben, bleiben stehen, bis der Gottesdienst mit dem gemeinsamen Glaubensbekenntnis fortgesetzt wird.

Sollte es noch eines symbolischen Aktes bedurft haben, um bildmächtig zu zeigen, wie es um das Verhältnis zwischen dem Kardinal und den Katholiken im Rheinland bestellt ist, so ist diese Leerstelle gefüllt. Andere Szenen dieser Tragödie spielen sich seit Monaten im Verborgenen ab: ein Erzbischof, der die versammelten Stadt- und Kreisdechanten mit der Bemerkung einzuschüchtern versucht, sie alle verdankten ihre Position alleine ihm. Ein Erzbischof, der einen ehemaligen Missbrauchsgutachter von seinen Gnaden zum Rechtsbeistand macht, um sich gegenüber einer (am Ende willfährigen) Kölner Staatsanwaltschaft des Vorwurfs einer falschen Versicherung an Eides statt zu erwehren.

Ein Erzbischof, der binnen weniger Wochen mehrere Millionen Euro aufbringen muss, um seine vor drei Jahren gegründete „Kölner Hochschule für katholische Theologie“ vor dem Zusammenbruch zu retten. Ein Erzbischof, der in Ungnade gefallenen Mitarbeiterinnen mit Anwälten das Leben zur Hölle macht.

Hat der Papst ein Einsehen?

Ein Erzbischof, der vergessen haben will, dass er schon vor Jahren und nicht erst im Juni auf einen deutschlandweit bekannten Priester aufmerksam gemacht wurde, der sich sexueller Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen hatte zuschulden kommen lassen. Ein Erzbischof, unter dem Netzwerke florierten, die man in Rom mit „lobby gay“ bezeichnete.

Ein Kölner Prälat, der vor Jahren maßgeblich daran beteiligt war, dass der damalige Berliner Kardinal Woelki 2014 vom Kölner Domkapitel zum Nachfolger von Joachim Kardinal Meisner gewählt wurde, sprach kürzlich davon, dass er nicht mehr aus noch ein wisse, wie es mit der Kölner Kirche weitergehen solle, solange Woelki sich an sein Amt klammere.

Die Hoffnung, dass Papst Franziskus endlich ein Einsehen haben und das im vergangenen Februar unter dubiosen Umständen formulierte Rücktrittsangebot Woelkis doch noch annehmen könnte, ist mittlerweile auf Null gesunken. Zwar sieht das Kirchenrecht vor, dass der Papst über ein solches Angebot binnen drei Monaten entscheiden müsse. Doch Franziskus sind Bestimmungen wie diese herzlich egal.

Wenn schon der Papst Narrenfreiheit genießt, warum sollten sich seine Kardinäle anders verhalten? Nur: Zum Lachen ist in Köln niemandem mehr.