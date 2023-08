Aktualisiert am

Seit einiger Zeit ist viel über die Ursachen des Aufstiegs der AfD in Umfragen spekuliert worden. Vertreter von Regierung und Opposition schieben sich gegenseitig und wohl jeweils auch mit einer gewissen Berechtigung die Schuld an der Entwicklung zu. Manche, vor allem Vertreter des linken Spektrums, warnen vor einem allgemeinen Rechtsruck in der Gesellschaft, andere betonen, dass bei Weitem nicht alle AfD-Anhänger Rechtsradikale seien und stattdessen für viele Bürger Protest gegen die etablierten Parteien ein wesentliches Motiv sei, sich der AfD zuzuwenden.

Letzteres ist anscheinend tatsächlich der Fall, und zwar in einem erheblich größeren Ausmaß, als oft angenommen wird. Darauf deuten die Ergebnisse der aktuellen Repräsentativumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auf­trag der F.A.Z. hin.