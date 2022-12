Aktualisiert am

Wie viel Neuanfang steckt in der Ampel?

Einwanderungspolitik : Wie viel Neuanfang steckt in der Ampel?

Zwar verspricht der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP einen „Neuanfang“. Aber die Einwanderungspolitik der Ampel führt in vielerlei Hinsicht nur das fort, was frühere Regierungen begannen.

Die Ampel-Regierung hat im Koalitionsvertrag einen „Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik“ festgeschrieben, um einem „modernen Einwanderungsland“ gerecht zu werden. Auch die Vorgängerregierungen hatten zwar verschiedene Einwanderungsgesetze verabschiedet, aber das Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland stets vermieden. Der Wechsel in dieser Positionierung ist nicht verwunderlich, weil sich vor allem die Union in dieser Frage schwergetan hatte.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Über den Begriff des Neuanfangs kann man allerdings streiten. Tatsächlich setzt die Ampel auf verschiedenen Feldern einen Prozess der Liberalisierung fort. Das gilt sogar für das Chancenaufenthaltsrecht, das am Freitag den Bundestag passierte. Langjährig Geduldete kommen künftig für 18 Monate in den Genuss dieses besonderen Titels, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthaltstitel zu erfüllen, dazu gehören etwa Deutschkenntnisse.

Damit gibt es nun einen echten Spurwechsel vom Asylsystem in die Erwerbsmigration. In der vergangenen Legislaturperiode hatte die große Koalition mit der sogenannten Beschäftigungsduldung aber schon den Weg dahin geebnet. Es gibt seitdem eine Art kleinen Spurwechsel: Abgelehnte Asylbewerber, die 18 Monate lang sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und gut Deutsch sprechen, erhalten diese besondere Form der Duldung, die nach zweieinhalb Jahren in einen Aufenthaltsstatus überführt werden soll.

Paradigmenwechsel durch Rot-Grün

Besonders umstritten sind in diesen Tagen die Pläne der Ampel zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Künftig soll es genügen, wenn ein Ausländer fünf Jahre seinen „rechtmäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt“ in Deutschland hat, um Deutscher zu werden, bei besonderen Integrationsleistungen sogar drei Jahre. Die bisherige Frist von acht Jahren gilt seit dem 1. Januar 2000. Sie wurde 1999 unter der rot-grünen Bundesregierung beschlossen. Bis dahin musste ein Ausländer fünfzehn Jahre hier gelebt haben, bevor er Deutscher werden konnte.

Das rot-grüne Gesetz vollzog einen Paradigmenwechsel in der Frage der Staatsangehörigkeit von in Deutschland geborenen Kindern. Erstmal wurde damals das Geburtsortprinzip (ius soli) eingeführt. Zuvor galt ausschließlich das Abstammungsprinzip (ius sanguinis). Nach der Änderung konnten auch in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben.

Damit war zunächst die Verpflichtung verbunden, sich mit Vollendung des 18. Lebensjahres zwischen der deutschen und der ausländischen Staatsangehörigkeit der Eltern zu entscheiden. Seit dem 20. Dezember 2014 müssen sich in Deutschland aufgewachsene Ius-soli-Kinder nicht mehr zwischen der deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden.

Heil: Fachkräfteeinwanderungsland

Zur Novelle des Fachkräfteeinwanderungsrechts hat das Kabinett bislang Eckpunkte beschlossen. Demnach soll unter anderem eine „Chancenkarte“ nach kanadischem Vorbild eingeführt werden, die Drittstaatsangehörige „mit gutem Potential“ erlauben soll, zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen. Die Einwanderung soll außerdem Drittstaatsangehörigen ermöglicht werden, die mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen in ihrem Herkunftsland staatlich anerkannten, mindestens zweijährigen Berufsabschluss erworben haben.

Auch in der vorigen Legislaturperiode hatte der Bundestag bereits ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Die Neuerungen gingen damals nicht so weit wie die jetzt geplanten. Menschen aus Staaten außerhalb der EU wurde der Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zum Beispiel dadurch erleichtert, dass die Prüfung, ob für eine Stelle auch ein Bewerber aus Deutschland oder der EU in Betracht kommt, wegfiel.

Wer eine berufliche Qualifikation hat, kann seither zur Arbeitsplatzsuche einreisen, das war zuvor nur Hochschulabsolventen vorbehalten. Nach Worten von Hubertus Heil, der auch damals schon Arbeitsminister war, ist Deutschland seitdem ein „Fachkräfteeinwanderungsland“.

Das erste deutsche Einwanderungsgesetz trat Anfang 2005 in Kraft. Es schuf die Einwanderungsmöglichkeiten für hochqualifizierte Fachkräfte und ausländische Studienabsolventen. Das Gesetz markiert auch den Beginn einer gezielten Integrationspolitik: Erstmals hatten Ausländer nun Anspruch auf Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen, wurden allerdings mit Sanktionen belegt, wenn sie sich dem Angebot entzogen. Für Nicht- und Geringqualifizierte blieb es beim Anwerbestopp.

Kontroverse im Bundesrat

Das Gesetz hat eine berühmte Vorgeschichte. Zuständig war Bundesinnenminister Otto Schily (SPD). Das politische Signal kam von Kanzler Gerhard Schröder (SPD), der 1998 in seiner Regierungserklärung gesagt hatte: „Die Realität lehrt uns, dass in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten eine unumkehrbare Zuwanderung stattgefunden hat.“ Damit hatte er sich deutlich von der Linie der Regierung Kohl abgesetzt. Manfred Kanther (CDU), der letzte Innenminister unter Kohl, stellte 1998 noch fest: „Es besteht Einigkeit darüber, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Einwanderungsland ist und nicht werden soll.“

Mehr zum Thema 1/

Schilys Entwurf wurde zwar 2002 im Bundestag verabschiedet. Im Bundesrat hatte Brandenburg nicht einheitlich abgestimmt: CDU-Innenminister Jörg Schönbohm hatte mit Nein gestimmt, Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) mit Ja. Das Bundesverfassungsgericht gab einer Klage von sechs unionsgeführten Ländern statt und erklärte das Gesetz für nichtig. Einige Monate später stimmte der Bundestag mit den Stimmen von Rot-Grün zwar für eine zweite Fassung, doch es fand sich nun keine Mehrheit im Bundesrat, die Bemühungen des Vermittlungsausschusses scheiterten. Eine politische Einigung der Regierung mit der Union, die wegen der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat notwendig war, gab es erst im Frühjahr 2004.