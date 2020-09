Einwanderer in Deutschland : Auf die soziale Klasse kommt es an

Einmal vor mehreren Jahrzehnten stieg seine Kaiserliche Hoheit, Prinz Asfa-Wossen Asserate, am Düsseldorfer Hauptbahnhof in ein Taxi. Der Fahrer wusste nicht, dass er den Großneffen des letzten äthiopischen Kaisers, einen direkten Nachfahren des biblischen Königs David chauffierte. Ihm fiel nichts Besseres ein, als den Dunkelhäutigen laut und unverschämt zu fragen: „Wo du wollen hin?“

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Asserate, damals Pressesprecher der Düsseldorfer Messegesellschaft, ließ den Taxifahrer in seinem Glauben. „Ich nix verstehen“, antwortete er. Da fing der Fahrer an, leise mit sich selbst zu reden: „Du bist bestimmt schon zehn Jahre hier und kannst immer noch kein Deutsch.“ Und laut: „Wo Adresse?“ Asserate antwortete: „Hans-Sachs-Straße 10“. Die Fahrt wurde immer interessanter. Der Taxifahrer brummelte: „Hans-Sachs-Straße! Unsereiner wohnt natürlich außerhalb von Düsseldorf, aber du wohnst mittendrin.“ Wieder laut zu Asserate: „Und? – Deutschland schön?“ Der Fahrer antwortete gleich selbst leise im Selbstgespräch: „Du wirst bestimmt nichts Schönes hier empfinden.“

Bei der Adresse angekommen, gab Asserate dem Mann zwölf Mark und sagte in seinem ganz feinen, akzentfreien und bildungsbürgerlichen Deutsch: „Verzeihen Sie, mein Herr, sind Sie Ausländer? Sie sprechen ein so miserables Deutsch.“ Da guckte der Taxifahrer, als würde er gleich einen Herzinfarkt kriegen.

Hat der Prinz einen Bonus, den andere nicht haben?

Das war das einzige Mal, dass Asserate in Deutschland offenen Rassismus erlebt hat. So sagt er es nach 45 Jahren im Land. Asserate weiß nicht, wie es ist, von einem Vermieter oder einem Arbeitgeber wegen seiner Herkunft abgelehnt zu werden. Bei ihm, der mit der Selbstverständlichkeit der Oberschicht auftritt, sind die Leute vorsichtig. Asserate schreibt Bücher und war für Lesungen auch viel in der deutschen Provinz unterwegs. Selbst die Rechtsradikalen blaffen ihn dort nicht an, sondern fragen artig, ob er finde, dass zu viele Flüchtlinge im Land seien. Mehr nicht. Hat der Prinz einen Bonus, den andere nicht haben?

Asserate leugnet nicht, dass andere Ausgrenzung erleben. „Ich höre das von meinen äthiopischen Landsleuten. Deshalb will ich nicht sagen, dass es keinen Rassismus gibt.“ Der Prinz kam 1968 als Student nach Deutschland, in „Glanz und Gloria“, wie er sagt. Er hatte ein Abitur von der Deutschen Schule in Addis Abeba und kannte die deutschen Sitten und Gebräuche. Den Unterschied zwischen seinen „Privilegien“, wie er sagt, und denen mancher Landsleute oder anderer afrikanischer Einwanderer sieht Asserate deshalb in der sozialen Schicht. „Es hat wirklich mit der Klasse zu tun“, sagt er.

Das Leben von Asserate ist eine Parabel. Sie erzählt von dem Verdacht, dass viele Einwanderer in Deutschland stärker wegen ihrer sozialen Herkunft benachteiligt sind als wegen ihrer Ethnie. Im Ergebnis macht das für einen Einwanderer keinen Unterschied. Ob ein äthiopischer Flüchtling von einem Vermieter abgelehnt wird, weil er dunkle Haut hat, weil er kein Akademiker ist oder weil er der Unterschicht angehört, ändert nichts am Ergebnis: Der Flüchtling hat keine Wohnung, und der Vermieter ist kein guter Mensch. Ethisch betrachtet ist die Frage also irrelevant. Politisch aber ist sie ein Pulverfass.