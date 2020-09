Einstweiliger Ruhestand : MAD-Präsident Gramm wird abgelöst

Der Präsident des Militärische Abschirmdienstes (MAD), Christof Gramm, wird im Oktober abgelöst. Das teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Gramm habe die notwendige Reform des MAD„initiiert, begleitet und so spürbare Verbesserungen erwirkt“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Gramm seien sich jedoch darin einig, dass die weitere Umsetzung der Reformen einen „neuen Abschnitt“ markierten, der auch „personell sichtbar“ werden müsse. Gramm wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Zuvor hatte die F.A.Z. über die beschlossene Ablösung berichtet. Aus dem Kreis der verteidigungspolitischen Obleute hatte es da bereits geheißen, die Ablösung erfolge „im gegenseitigen Einvernehmen“.

Der MAD war in der Vergangenheit durch zahlreiche Pannen bei der Aufdeckung rechtsextremistischer Umtriebe in der Bundeswehr in die Kritik geraten. Das war insbesondere bei den Verdachtsfällen im Kommando Spezialkräfte (KSK) offenkundig geworden. Der Parlamentarische Staatssekretär Peter Tauber (CDU) hatte im Zuge der Untersuchung des KSK-Fälle im Sommer geäußert, der MAD weise „nach wie vor nicht akzeptable Mängel an Professionalität“ auf.

Von Kramp-Karrenbauer sollte Gramm daraufhin den Auftrag erhalten, bis Ende August ein Maßnahmenpaket zu erarbeiten, mit ihrem Ministerium abzustimmen und anschließend gemeinsam einen Plan zu dessen Umsetzung zu entwickeln. Damit sollte die Abwehr von Extremisten in den eigenen Reihen stärker, schneller und professioneller werden. Kompromisse, hieß es damals aus dem Ministerium, seien dabei „nicht möglich“.

In der Erklärung des Verteidigungsministeriums hieß es, im Kampf gegen den Rechtsextremismus in der Bundeswehr komme dem Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst eine „herausragende Rolle“ zu. Zu seinen Aufgaben gehöre es, extremistische Tendenzen „frühzeitig zu erkennen und die handelnden Personen sowieso mögliche Netzwerkstrukturen vollständig zu identifizieren und aufzudecken“. Auch zeigten die ab Oktober 2019 eingeleiteten Reformen des MAD „bereits Ergebnisse“: „Zuletzt konnten in diesem Jahr auch dank der Arbeit des BAMAD schwerwiegende Fälle aufgeklärt werden.“