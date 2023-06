Ricarda Lang dreht sich zur Vergewisserung noch mal um zu den hundert grünen Delegierten. Es gibt keine einzige Gegenstimme gegen den Antrag des Bundesvorstands zur Migrationspolitik. Noch nicht einmal eine Enthaltung.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Dass der Länderrat in Bad Vilbel zu einer Abrechnung mit den Regierungsgrünen werden könne, hatten viele Journalisten gemutmaßt und Grüne befürchtet. Und nun ein einstimmiges Ergebnis. Lang und Omid Nouripour, die Parteivorsitzenden, umarmen die beiden Sprecher der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich and Timon Dzienus, die bis zum Ende für ein anderes Ergebnis gekämpft hatten.

Bundesgeschäftsführerin Emely Büning lobte ihre Partei für die lebhafte Debatte. „Wir gehen gemeinsam voran“. Sie wollten ein Bild von Geschlossenheit aussenden.

In Wahrheit stimmt das so natürlich nicht. Die Grünen haben sich zwar auf einen Text geeinigt, aber darin ist von „unterschiedlichen Einschätzungen“ die Rede. Eine gemeinsame Position zum europäischen Asylkompromiss, den die EU-Innenminister beschlossen haben, hat die Partei nicht gefunden. Das war auch gar nicht das Ziel des kleinen Parteitags am Samstag.

Streit um rote Linien

Dafür war es viel zu spät, seit zehn Tagen kommuniziert die eine Hälfte der grünen Spitze, dass die deutsche Zustimmung richtig gewesen sei, die andere Hälfte findet sie falsch. Die Partei hat sich, ziemlich genau entlang der Flügelgrenzen, dem einen oder anderen Lager zugeordnet. In der rund zweistündigen Debatte am Samstagnachmittag waren beide Positionen ungefähr gleich stark vertreten.

Dem Bundesvorstand ging es um ein anderes Ziel: zu verhindern, dass der Parteitag rote Linien für die endgültige Zustimmung Deutschland zur europäischen Asylreform zieht. Denn das Verfahren ja ist noch nicht beendet. Mit der Einigung im Rat beginnt der sogenannte Trilog, in dem auch das Europäische Parlament etwas zu sagen hat. Am Ende müssen die Mitgliedstaaten noch mal ja sagen.

Dafür Planken aufzustellen, war das Ziel der Grünen Jugend gewesen. In ihrem Antrag hatten sie gefordert, die Zustimmung der grünen Minister davon abhängig zu machen, dass Kinder und Familien von den Grenzverfahren, die für Migranten aus Ländern mit geringer Schutzquote geplant sind, ausgenommen werden und dass es keine Inhaftierungen an den Außengrenzen gibt und sich alle Mitgliedstaaten an der Verteilung der Flüchtlinge beteiligen müssen. „Ich bitte Euch um Mut und Konsequenz“, so warb Dzienus für seinen Antrag.

Bundesvorstand setzt sich durch

Doch die Grüne Jugend hatte am Ende keine Chance, sie bekam rund 15 Stimmen. Auf den letzten Metern hatten sich der Bundesvorstand mit dem Europaparlamentarier Erik Marquardt geeinigt. Marquardt hatte in den vergangenen Tagen die Einigung im Rat scharf kritisiert, sogar einen Sonderparteitag ins Spiel gebracht. Und am Samstag war es dann Marquardt, der für die Einigung mit dem Bundesvorstand warb. Es ist eine bewährte Taktik bei den Grünen, auch diesmal hat sie funktioniert. „Inhaltlich würde ich ja gerne für den Antrag der Grünen Jugend werben“, sagte er, deren Chef er vor einigen Jahren selbst war. Doch in der Politik sei es „wie in einer guten Ehe“: Man müsse diskutieren, sollte aber auch wieder zusammenkommen.