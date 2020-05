Was vom Kontaktverbot bleibt : Merkel und die Mutter aller Fragen

Fast wäre es passiert. Fast wäre Angela Merkel am Mittwochnachmittag Peter Tschentscher nach dem Ende ihrer gemeinsamen Pressekonferenz so nahe gekommen, dass der Zollstock wohl weniger als 1,5 Meter angezeigt hätte. Grundsätzlich ist genug Platz hinter dem Tisch im Konferenzraum des Kanzleramts, von dem aus seit Wochen die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern im Kampf gegen die Pandemie verkündet werden. Doch in Corona-Zeiten muss man aufpassen. Und weil nichts der politischen Prominenz so schnell Kritik und Spott einträgt wie das zu enge Beisammenstehen, hielt die Kanzlerin im letzten Moment inne, ließ dem Hamburger Ersten Bürgermeister mit genug Abstand den Vortritt und verließ anschließend mit diesem und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder den Saal. Söder indes hielt zwei Meter Abstand zur Kanzlerin, mindestens.

Kurz zuvor hatten die Regierungschefs von Bund und Ländern in einer mehr als vierstündigen Sitzung sehr umfassende Lockerungen der bisherigen Einschränkungen beschlossen. Bei der Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern soll es immerhin bleiben; auch dabei, dass man nur eingeschränkt mit anderen Personen zusammentreffen soll. Söder sagte, die Kontaktbeschränkung bleibe „die Mutter aller Fragen“. Das war neben einer inhaltlichen Aussage auch eine kleine Verneigung vor der zur seiner Linken sitzenden Kanzlerin, die Söder in der vorigen Woche als „internationale Stimme der Vernunft“ bezeichnet hatte. Denn Abstandsgebot und das grundsätzliche Festhalten an Kontaktbeschränkungen gehören zu den nicht mehr zahlreichen bundeseinheitlichen Regelungen im Kampf gegen die Pandemie.

Ansonsten beschlossen die Regierungschefs am Mittwoch, dass die Entscheidungen über weitere Lockerungen von nun an im Wesentlichen den Ländern überlassen sind: Schulöffnungen, Kita-Betrieb, der Besuch von Restaurants und Gaststätten, die Öffnung von Fitnessstudios, Kinos, ja auch von Spielhallen und Bordellen. 19 Punkte umfasst die Liste, die jene Bereiche aufzählt, in denen die Länder künftig eigenverantwortlich entscheiden. Insgesamt sei das ein ausgewogener Beschluss, sagte Merkel – dieselbe Merkel übrigens, der vor nicht langer Zeit das Vorgehen der Länder beim Lockern noch „zu forsch“ gewesen war.

Eine neue Tonlage

Der Form nach lief zu Beginn dieser Woche und ebenso am Mittwoch alles so ab, wie es angekündigt worden war. Noch am vorigen Donnerstag hatten Bund und Länder einen Beschluss gefasst, in dem es hieß, noch sei es zu früh, die Auswirkungen der bisherigen Öffnungen auf das „Infektionsgeschehen“ zu beurteilen. Demnach könne noch nicht entschieden werden, ob weitere Lockerungen möglich seien. Dieser nicht einmal eine Woche alte Beschluss schloss in seiner Tonlage an drei Auftritte der Kanzlerin in der davorliegenden Woche an. Am 20. April hatte Merkel im CDU-Präsidium gegen die „Öffnungsdiskussionsorgien“ gewettert, kurz darauf in einer Pressekonferenz ihren Unmut bekräftigt und diesen wenige Tage später in ihrer ersten und bisher einzigen Regierungserklärung zur Pandemie noch einmal unterstrichen. Die Botschaft an die Bevölkerung, die Merkel mit unterschiedlichen Formulierungen wiederholte, lautete: Reißt euch zusammen, es wird noch sehr lange dauern, wir sind erst am Anfang der Pandemie.

Die Tonlage der Beschlüsse hat sich innerhalb von sechs Tagen grundlegend verändert, nachdem mehrere Ministerpräsidenten rundheraus von der bundespolitischen Fahne und eigene Wege gegangen waren. Über das Wochenende hatte vor allem der sachsen-anhaltische Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) für Aufmerksamkeit und Ärger gesorgt, weil er verkündet hatte, man werde sich in seinem Land außerhalb des Hauses wieder zu fünft treffen dürfen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Hausstand.