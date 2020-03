Neue Migrationswelle? : Die Angst vor dem Supersturm

Es hätte der Bilder von der türkisch-griechischen Grenze nicht bedurft, um der deutschen Politik den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Dafür hatte schon das Coronavirus gesorgt. Dem türkischen Präsidenten war das Nervenkostüm seiner „Partner“ freilich schon immer herzlich egal. Möglicherweise gehört es sogar zu Erdogans Kalkül, dass die Angst vor der Corona-Epidemie und die Sorge vor neuen Flüchtlingsströmen sich zu einem politischen Supersturm verbinden, vor dessen Wüten die Europäer zurückweichen müssten.

Doch das könnten sie nicht. Eine Wiederholung von Merkels Politik der offenen Grenzen aus dem Jahr 2015 ist unvorstellbar. Sie würde Konflikte in Deutschland und zwischen den EU-Mitgliedstaaten hervorrufen, gegen die alle bisherigen Zerwürfnisse wegen der Migration wie laue Lüftchen aussähen.

Was aber kann man tun, wenn das von der Grünen-Vorsitzenden Baerbock vorgeschlagene „vorausschauende Aktivieren“ der Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland keine Option ist? Zunächst sollten Äußerungen unterlassen werden, die in den Flüchtlingslagern den Eindruck erwecken könnten, die Türkei und Deutschland machten die Türen hoch und die Tore weit. Griechenland und Bulgarien sind als Wächter der EU-Außengrenze schnell und massiv zu unterstützen, personell wie materiell.

Mehr Zuckerbrot für Erdogan – und mehr Peitsche

Wer Massenelend an den Landgrenzen und in der Ägäis vermeiden will, kommt aber auch an einer Kooperation mit der Türkei nicht vorbei, selbst wenn das gerade jetzt schwer akzeptabel erscheint. Von der Politik des Zuckerbrots und der Peitsche wird mehr in Aussicht gestellt werden müssen: mehr Zuckerbrot – und mehr Peitsche, falls Erdogan weiter glaubt, nur er könne sie schwingen.

Mehr zum Thema 1/

Das gilt auch für das Verhältnis zu Moskau. Putin weiß, welche Sprengkraft der Migrationsfrage in der EU innewohnt. Flüchtlinge sind für ihn ein Mittel der Destabilisierung, das er in Syrien nach Belieben produzieren kann. Die EU muss dem Kreml notfalls mit weiteren Sanktionen verdeutlichen, dass er mehr verlieren als gewinnen wird, wenn er sein destruktives Werk fortsetzt.