Sahra Wagenknecht am 25. Februar 2023 in Berlin bei einer Kundgebung für Frieden und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine Bild: Reuters

Frau Wagner Sie haben sich angeschaut, wer die potentiellen Wählerinnen und Wähler einer Wagenknecht-Partei wären. Muss die Linkspartei einen großen Exodus fürchten?

Sollte es zu einer Neugründung kommen, würde die Linkspartei wohl Wähler verlieren. Aber diese Effekte waren in unserer Studie relativ klein. Eine Wagenknecht-Partei – wie auch immer sie konkret aussehen würde – wäre vor allem für die AfD gefährlich. Sie hätte großes Potential, der AfD Stimmen wegzunehmen.

Warum ist das so?

Sahra Wagenknecht steht für eine linke Wirtschaftspolitik und gesellschaftspolitisch konservative Positionen. Das ist eine Kombination, die es in der deutschen Parteienlandschaft bislang nicht gibt – obwohl die Nachfrage auf der Wählerseite groß ist.

Was wissen Sie über diese potentiellen Wähler?

Es wären vor allem Personen aus Ostdeutschland, aber auch Leute, die mit der Demokratie unzufrieden sind und Migration eher skeptisch gegenüberstehen. Kulturell sind sie eher konservativ eingestellt, also zum Beispiel weniger aufgeschlossen gegenüber dem Klima- und Umweltschutz und eher gegen mehr Rechte für die LGBTQI*-Community oder das Gendern.

Die AfD erlebt in den Umfragen gerade einen Höhenflug und hat in Sonneberg mit ihrem Kandidaten die Landratswahl gewonnen. Die Partei jubelt und wertet das als Zeichen für die kommenden Landtagswahlen. Die Ergebnisse Ihrer Studie dürften bei ihr nicht für so viel Freude sorgen.

Es war bemerkenswert, dass der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke Sahra Wagenknecht Anfang des Jahres angeboten hat, in die AfD zu kommen. Das war natürlich polemisch – und wurde von Wagenknecht nicht positiv aufgenommen. Was wiederum zeigt, dass sie nicht versucht, die AfD zu imitieren, sondern mit dezidiert linken Inhalten Leute gewinnen will, die enttäuscht sind von der Politik oder sich verloren fühlen mit den progressiven gesellschaftspolitischen Positionen von Grünen, SPD und Linkspartei. Oder vielleicht auch Menschen, die zwar die AfD wählen, aber sich damit gar nicht so wohlfühlen – weil sie sich nicht mit deren nationalistischem und völkischem Gedankengut identifizieren, aber Migration trotzdem eher skeptisch gegenüberstehen.

Und für die wäre Sahra Wagenknecht eine gute Alternative?

Ja, das legt zumindest unsere Studie nahe. Wir haben zum Beispiel untersucht, wie Sahra Wagenknecht im Vergleich zur AfD-Vorsitzenden Alice Weidel bei Leuten ankommt, die mit der AfD sympathisieren. Weidel ist bei ihnen zwar etwas beliebter – auf einer Bewertungsskala von minus 5 bis plus 5 kommt sie im Durchschnitt auf plus 3. Aber Wagenknecht liegt nur knapp dahinter mit plus 2. Für eine Spitzenpolitikerin einer komplett anderen Partei ist das wirklich erstaunlich.

Was ist Wagenknechts Erfolgsrezept?

Durch ihre enorme Präsenz in den Medien und der öffentlichen Debatte haben die Leute kristallklar vor Augen, wofür sie steht. Und das, obwohl sie seit Jahren andere Positionen vertritt als ihre Partei.

Sie meinten eingangs, nach einer möglichen Wagenknecht-Abspaltung würden wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Wähler die Linkspartei verlassen. Hat Wagenknecht denn dort keine Fangemeinde mehr?