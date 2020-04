Schule in Corona-Zeiten : Zehnjährige halten keinen Abstand

Im Augenblick hat Armin Drebes so viel Arbeit, dass er fast jeden Tag der Osterferien in der Schule verbringt. Das allein macht dem Schulleiter nichts aus. Er ist gern im Gymnasium Mainz-Oberstadt. Schlimm wird es erst dadurch, dass sonst niemand da ist. So ist es nicht erst seit Beginn der Osterferien, sondern seit fünf Wochen. „Den Beruf des Lehrers wählt man ja mit Absicht, weil man mit Menschen zusammen sein will“, sagt Drebes. Er ist ein schlanker Mann mit grauen Haaren und schmalem Gesicht, seine Fächerkombination ist Mathe/Physik. Der Lehrer unterrichtet auch nach Jahrzehnten noch richtig gern. Als Schulleiter muss er außerdem viel organisieren. Ganz besonders jetzt: Wie geht es weiter in der Corona-Krise?

Schrittweise soll von Anfang Mai an wieder echte Schule von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Gleichzeitig muss Drebes mit seinem Lehrerkollegium das Lernen auf Distanz verbessern. Denn das bleibt erheblicher Bestandteil des Alltags. Und nach den Ferien geht auch die Notbetreuung weiter. All das kann der Schulleiter zurzeit nur über E-Mail, Online-Plattformen und Audiokonferenzen organisieren. Von den Holzstühlen in seinem Büro wehen ein roter, ein blauer und ein gelber Luftballon. Eine Kollegin hat sie vor ein paar Tagen heimlich im Büro des Chefs drapiert. Zur Aufheiterung.