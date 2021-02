Massenhafte Tests : Eine bestechende Alternative zum Lockdown

Forscher schlagen ein System vor, mit dem Getestete, Immune und Geimpfte sich frei in Friseursalons, Restaurants und Fußballstadien bewegen können. Was spricht dagegen?

Es gibt eine Alternative zum Lockdown. Sie ist bestechend einfach. Angenommen, Sie sind mit einer Bekannten zum Mittagessen verabredet. Wie damals, als Menschen sich noch zum Mittagessen in Restaurants trafen. Am Tag der Verabredung packen Sie einen Antigen-Selbsttest aus, nehmen eine Nasenprobe und warten zehn Minuten auf das Ergebnis. Ist der Test positiv, sagen Sie das Essen ab und gehen in Quarantäne. Ist der Test negativ, registrieren Sie Ihr Ergebnis in einer Handy-App und bekommen einen Code, der zwölf Stunden lang gültig ist. Das ist Ihr Freifahrtschein.

Mit dem Code können Sie ins Restaurant, ins Museum, zum Friseur oder ins Fußballstadion. Sie halten einfach Ihr Handy an ein Lesegerät. Geimpfte und Immune bekommen einen Dauercode, sie dürfen sich frei bewegen. Keiner müsste auf die Geimpften neidisch sein, weil jeder dieselbe Freiheit genießen kann. Er muss sich nur testen.