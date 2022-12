Einbürgerung : Anleitung zum Deutschsein

Boryano Rickum: „Die Staatsbürgerschaft ist nur ein Stück Papier“

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist Französin, mein Vater stammt aus Indonesien, war Soldat bei der Marine. Bei einem Besuch in Deutschland desertierte er Mitte der 1960er Jahre und wurde Funkoffizier bei der deutschen Handelsmarine. Ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr einen französischen Pass und bin dann Deutscher geworden, um nicht in Frankreich zum Militärdienst eingezogen zu werden. Als Franzose hätte ich Ende der Neunzigerjahre nach Montpellier zum Militärdienst gehen müssen, aber das wollte ich nicht. Ich konnte die Sprache nicht perfekt und hatte irgendwie gehört, beim französischen Militär gäbe es noch die Prügelstrafe. Also ließ ich mich mit 19 Jahren in Deutschland einbürgern.

In der Schule gab es dann mal eine Podiumsdiskussion zwischen denen, die Zivildienst leisten wollten, und denen, die es zur Bundeswehr zog. Die Zivis haben sich total danebenbenommen. Und trotzdem haben die Bundis zu ihnen gesagt: „Wir finden superwichtig, was ihr macht.“ Das hat mich beeindruckt. Ich dachte damals, man kann nur über die Bundeswehr reden, wenn man selbst mal dort gewesen ist. Das sehe ich heute anders, aber so habe ich in Deutschland Wehrdienst geleistet.

Ich wollte dem Land etwas zurückgeben. Ich war schon froh, in einem Land zu leben, in dem ich kostenfrei zur Schulen gehen und Abitur machen konnte. In Deutschland konnte ich dank Bafög studieren und mit einem Stipendium eine Doktorarbeit schreiben. Ich weiß, ich lebe in einem Land mit vielen Privilegien. Ich habe das mit der Einbürgerung aber nicht gemacht, weil ich mich als Patriot fühle. Ich habe keine besonders emotionale Beziehung zu Deutschland, die kann man nur zu Freunden oder der Familie haben.

So etwas wie Liebe zu Deutschland finde ich als juristische Voraussetzung für die Staatsbürgerschaft ganz schwierig. Menschen ohne Migrationshintergrund lieben ihr Land doch auch nicht alle, wieso sollten wir das dann tun? Emotionen kann man weder überprüfen noch einfordern. Soll es danach gehen, wer sich bei der WM die Deutschlandfarben ins Gesicht malt? Die meisten werden Deutsche aus unfassbar pragmatischen Gründen. Der Pass ist doch letztlich nur ein Stück Papier. Ich finde es eine ganz schön verrückte Idee, die deutsche Staatsangehörigkeit als eine Art Belohnung verstehen zu sollen. Im Gegenteil sollte Deutschland froh sein, wenn wir uns einbürgern möchten. Wo wäre dieses Land heute ohne uns?

Manchmal wird ein Bild gezeichnet von uns Menschen mit Migrationshintergrund, als seien wir wie die Barbaren, die in Rom einfallen. Das ist total absurd. Eine Einwanderung in die Sozialsysteme hat mit dem Thema Einbürgerung doch nichts zu tun. Als würden die meisten Menschen wahnsinnig gerne von der Stütze leben wollen. Und man muss doch seinen Lebensunterhalt selbst verdienen oder in einer Ausbildung sein, sonst kann man gar nicht Deutscher werden.

Herr A.: „Ich fühle mich schon wie ein Deutscher“

Ich wurde 1994 in Mogadischu geboren. Aber das glauben mir die Behörden nicht. Sie misstrauen allen Dokumenten der somalischen Regierung, die nach 1991 ausgestellt wurden. Ich kämpfe seit Jahren darum, dass die Ausländerbehörde meine Identität anerkennt. Mittlerweile lebe ich schon zwölf Jahre in Deutschland.