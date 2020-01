Tierwohl : Wann fühlt sich die Kuh richtig gut?

Aktualisiert am

Als kürzlich die Grüne Woche begann, gab es zu Beginn wieder einige Demonstrationen, sowohl von Landwirten als auch von Tierschützern. Wie immer hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorab vor Radikalisierung gewarnt. Sie hat Grund zu solcher Befürchtung, Landwirtschaft und Tierschützer liegen in Deutschland seit Jahren im Clinch. Beide Seiten sind auch nicht immer wählerisch in ihren Mitteln. Die einen schicken ihre Traktoren vor, die anderen brechen illegal in Ställe ein und filmen, wenn sie meinen, etwas Schlimmes zu sehen.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Tierwohl ist ein Beispiel für diesen Konflikt. Man könnte sogar sagen: Tierwohl ist zu einem Kampfbegriff geworden. Würde man allerdings eine Umfrage machen, auf der Grünen Woche oder unter den Demonstranten, wer für Tierwohl sei, die Antwort wäre eindeutig: Alle sind dafür. Schwieriger jedoch wäre es mit einer Antwort auf die Frage, was genau eigentlich Tierwohl ist und wer dafür die Zuständigkeit trägt. Der Landwirt? Der Verbraucher? Der Staat?