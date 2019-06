Aktualisiert am

50 Meter an der Katastrophe vorbei

50 Meter an der Katastrophe vorbei

Ein Pilot stirbt, einer ist schwer verletzt – schlimm genug. Bei der Suche nach Wrackteilen der abgestürzten Eurofighter in Mecklenburg zeigt sich, dass es noch schlimmer hätte kommen können.

Am Tag danach ist es schon früh heiß. Der Himmel ist strahlend blau über den Feldern und Wäldern, ein paar weiße Wolken wie hingetupft, und in dem kleinen Dorf Nossentiner Hütte spielen die Kinder im Kindergarten draußen, sie springen hin und her durch die Strahlen des Wassersprengers auf ihrem Spielplatz.

Ein paar Meter weiter, auf dem kleinen Sportplatz vor dem Kindergarten, sind gerade Soldaten eingetroffen, sie messen und prüfen anscheinend und stehen zusammen. Zwei tragen schließlich einen Gegenstand in einer blauen Plastiktüte davon. Es ist ein Trümmerteil von einem der abgestürzten Eurofighter. Keine 50 Meter vom Kindergarten entfernt. Ein offenbar festes Kopfteil wie zwei Fäuste groß, ein Schlauch daran. Da werde einem noch mal anders, sagt eine Erzieherin des Kindergartens. Ein Mitarbeiter habe das Trümmerteil gefunden, als er am Morgen den Rasen gemäht habe, sagt sie. Da ist der Absturz noch keine 24 Stunden her.