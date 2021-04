Ausgangsbeschränkungen : Wem die Sperrstunde schlägt

Aktualisiert am

Ausgangssperre in Offenbach: Nach 21 Uhr darf man nur noch in Ausnahmefällen aus dem Haus. Bild: Laila Sieber

Viel los in der Offenbacher Innenstadt. Eine lange Schlange vor dem Supermarkt, hastende Halbstarke mit Kopfhörern, Flaschensammler mit großem Gepäck. Es ist halb neun, kurz vor der Sperrstunde, und alle müssen noch irgendwohin. Nicht weit vom Marktplatz, wo es nach Kaffee und Grillfleisch riecht, seufzt Rosa Zanrosso hinter der Kiosktheke, denn gleich muss ihr Laden schließen. Finanziell ist das ein Desaster, sagt sie, denn der Umsatz wird nachts gemacht, wenn der Durst am größten ist. Immerhin ihre zehn Jahre alte Tochter findet es gut: „Bring mir eine Capri-Sonne mit!“, quäkt sie durch den Handylautsprecher. An der Theke prangen Ausdrucke, bitte Maske tragen, kein Alkohol nach 23 Uhr, Verweilverbot. Alle veraltet, erklärt Zanrosso mit einer wegwischenden Handbewegung und deutet auf die beiden weitgehend faltenfreien Blätter: Jetzt gälten nur noch diese Regeln hier, ein generelles Alkoholverbot und eine Sperrstunde von 21 bis 5 Uhr.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Halten sich die Leute daran, die draußen vor ihrem Kiosk lungern? Zanrosso verschwörerisch: „Die Bulgaren halten sich an gar nichts!“ Hielten keinen Abstand, trügen keine Maske. Zanrosso echauffiert sich dermaßen, dass sie die eigene Maske unters Kinn ziehen muss, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Sie wüsste auch nicht, wo die das Geld für die ganzen Bußgelder herhätten, fügt sie hinzu. Die Männer ließen sich jeden Abend aufs Neue von der Polizei erwischen. Zanrosso, so viel wird klar, gefällt das alles nicht. Sie sieht es schließlich in den Nachrichten: Auf der Corona-Karte hebt sich Offenbach dunkelrot vom restlichen Hessen ab. Bei 320 liegt die Inzidenz aktuell, und die Zahlen werden einfach nicht besser, obwohl es schon seit Ende März eine Ausgangssperre gibt.