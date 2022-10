Bürgermeisterwahl in Tübingen : Ein Sieg für Palmer, eine Blamage für die Grünen

Für die Oberbürgermeisterwahl in Tübingen erfanden die Wahlkämpfer von Boris Palmer eine neue Farbe: „ruhendes Grün“. So nannten sie die hellgrün-grauen Anzüge des 50 Jahre alten Politikers, der seine Mitgliedschaft bei den Grünen wegen eines Parteiausschlussverfahrens ruhen lassen musste und am Sonntag auch in einem solchen Anzug vor seine Wähler auf dem Marktplatz trat. Mit 52,4 Prozent kann er nun weitere acht Jahre regieren und die Universitätsstadt weiter ökologisch umbauen. Behält er sein bisheriges Tempo bei, wird man das Tübingen, in dem er 2006 erstmals mit 50,4 Prozent gewann, nicht mehr wiedererkennen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Boris Palmer zitierte kurz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses den Soziologen Niklas Luhmann, nach dem demokratische Politik „Legitimation durch Verfahren“ ist. Palmer bot an, auf seine Kritiker zuzugehen und bat darum, das Ergebnis zu akzeptieren. Rechnet man das Ergebnis von der grünen Kandidatin Ulrike Baumgärtner und Sofie Geisel von der SPD zusammen, haben bei einer ausgesprochen hohen Wahlbeteiligung von 62,6 Prozent etwa 40 Prozent der Tübinger Palmer nicht gewählt.