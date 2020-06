Geizen die Gesundheitsämter? : Ein Schüler ist infiziert – doch seine Klasse wird nicht getestet

In Frankfurt wird ein Schüler, nahe Hannover ein Mitarbeiter in einem Logistikzentrum positiv getestet. Doch die Amtsärzte wollen weder Mitschüler noch Arbeitskollegen testen. Ist manchen Kommunen die Corona-Vorbeugung zu teuer?

Die ersten Symptome zeigte der Schüler Mitte Mai. Es war der Tag vor Christi Himmelfahrt, und um sicher zu gehen, machte der Hausarzt bei dem Elftklässler gleich einen Abstrich. Bis das Ergebnis des Corona-Tests da war, ließen die Eltern den Jungen zu Hause. Am Dienstagabend bekam Harald Stripp, der Leiter der Frankfurter Max-Beckmann-Schule, endlich Nachricht: Der Test war positiv. „Ich habe gleich recherchiert, was zu tun ist“, sagt Stripp. Die betroffene Klasse wird getrennt voneinander in zwei Gruppen unterrichtet, eine morgens und eine nachmittags. Muss die Vormittagsgruppe, in der der erkrankte Schüler unterrichtet wurde, vorsorglich in Quarantäne? Soll sie zumindest zu Hause bleiben? Möglicherweise gar beide Gruppen, weil ja dieselben Lehrer letztlich mit allen Schülern mal in einem Raum waren?

Was solche Fragen angeht, seien die Schulen in Hessen angehalten zu warten, bis sich das Gesundheitsamt melde, berichtet Stripp. Doch der Pädagoge wollte keine Zeit verlieren. Er nahm noch am Abend den Hörer in die Hand und telefonierte herum, mit Schülern und mit Lehrern, wollte wissen, ob alle den Abstand zu dem erkrankten Jungen eingehalten haben und niemand mit ihm länger Kontakt hatte, in der Pause vielleicht oder nach Schulschluss. Noch bevor er am nächsten Morgen mit einem Beamten des Frankfurter Gesundheitsamts sprechen konnte, traf der Schulleiter eine Entscheidung. Die betroffene Klasse soll vorsichtshalber zu Hause bleiben, und zwar unverzüglich.

Stripp ging fest davon aus, dass alle Mitschüler des Infizierten nun auch rasch auf Corona getestet würden. Doch das hielt das Frankfurter Gesundheitsamt nicht für nötig. „Ich war schon überrascht“, sagt Stripp. Heute weiß man, dass der Schüler Ende Mai keine anderen Jugendlichen angesteckt hat, auch keine Lehrer. Doch damals, mitten in der Situation? „Optimal wäre es doch, Infektionsketten durch Testen nachzuvollziehen“, sagt Stripp. „Als Bürger wundere ich mich, warum das nicht möglich ist. Wir hätten Zeit verloren, wenn da etwas gewesen wäre.“

Jede Behörde hat ihren Entscheidungsspielraum

Nun ist es nicht so, dass ein Amt willkürlich entschiedet, wer wann auf Corona getestet oder möglicherweise sogar in Quarantäne geschickt wird. Doch jede Behörde hat einen Entscheidungsspielraum, denn die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), das dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt ist, sind nicht bindend. Die Berliner Behörde unterscheidet drei Gruppen von Kontaktpersonen. Bis Ende Mai galt der Grundsatz, dass nur die Kontaktpersonen einen Corona-Test bekommen sollen, die Anzeichen einer Erkrankung zeigen – selbst wenn sie zur Kategorie eins gehören, also ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.

Als Kontaktpersonen dieser höchsten Kategorie gelten diejenigen, die mindestens eine Viertelstunde lang direkten Kontakt zu dem Infizierten hatten, etwa im Rahmen einer Unterhaltung. Weil viele sich infizieren, ohne je Symptome zu entwickeln, empfiehlt das RKI seit gut zwei Wochen, dass Kontaktpersonen der Kategorie eins auch dann getestet werden, wenn sie keine Anzeichen einer Infektion zeigen. Anders sieht es bei Personen der Kategorie zwei aus, also jenen, die weniger als eine Viertelstunde direkten Kontakt hatten oder sich nur im selben Raum aufgehalten haben wie ein Infizierter – dazu gehörten wegen der eingehaltenen Abstandsregeln auch alle Lehrer und Schüler des Frankfurter Oberstufengymnasiums. Bei ihnen soll nur dann ein Abstrich gemacht werden, wenn die Betroffenen Symptome zeigen, vorher nicht. Gleiches gilt für Ärzte und Pfleger, die Infizierte behandeln und vom RKI als Kontaktpersonen der Kategorie drei definiert werden.