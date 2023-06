Aktualisiert am

Ein Jahr Koalition in NRW : Schwarz-grüne Harmonie mit Schattenseiten

Vor einem Jahr kam es erstmals in NRW zu einer schwarz-grünen Koalition. Sie regiert weitgehend harmonisch. Das zahlt sich bisher aber vor allem für Ministerpräsident Hendrik Wüst und seine CDU aus.

Anders als etwa in Hessen standen sich CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen nie feindselig gegenüber. Und doch war es erstaunlich, wie rasch und verschwiegen sich die beiden Parteien vor einem Jahr auf die erste schwarz-grüne Landesregierung in der Geschichte des bevölkerungsreichsten Bundeslands verständigten. Denn Nordrhein-Westfalen galt bisher nicht als Hort grüner Realos. Der größte Landesverband der Grünen sieht sich traditionell klar links der Mitte.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wiederum hatte einst für einen „modernen bürgerlichen Konservatismus“ geworben. Wenige Wochen vor der Landtagswahl 2022 umschmeichelte er noch seinen damaligen Koalitionspartner FDP: „Schwarz-Gelb in NRW ist echte Liebe – nicht nur im Fußball.“