Scholz ein Jahr im Amt : Der Kanzler, der regieren muss

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 7. September in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag Bild: dpa

Ein Jahr Scholz fühlt sich an wie zehn Jahre Merkel. Nicht weil sich das Jahr so lange hingezogen hätte, sondern weil sich in diesem Jahr die Welt so schnell drehte wie in den zehn vorangegangenen Jahren nicht. Das Wort des Kanzlers von der „Zeitenwende“ wird diese Koalition überdauern. Hätte die Ampelkoa­lition gewusst, was auf sie zukommt, der Koalitionsvertrag hätte sicher diesen Titel getragen.

Seit jenem 27. Fe­bruar, als Scholz, drei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, das Wort prägte, weiß die Koalition zudem, was unter Regieren zu verstehen ist: nicht mehr das Abhaken von Koalitionsvereinbarungen, wie das unter Merkel der Normalfall war und auch am 8. Dezember, als Scholz im Bundestag vereidigt wurde, selbst unter Corona-Bedingungen noch den Anschein hatte. Regieren muss Führung in eine neue Epoche sein. Die Krise ist der Normalfall.

Der Koalition kommt diese neue Zeit durchaus entgegen. Denn zur Hälfte besteht sie aus Energiepolitik. Die Preisbremsen und Entlastungspakete, auch der jetzt beschlossene EU-Öl­preisdeckel sind Instrumente, in denen Sanktionen, Kriegswirtschaft und der Abgesang auf das fossile Zeitalter in­einander übergehen.

Den Grünen droht Entzauberung

Dieser Dreiklang unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs hat aber auch manche Illusion der Klimapolitik offengelegt. Die Atomdebatte droht die Grünen zu entzaubern. Robert Habeck versucht, durch Zugeständnisse an anderer Stelle auszuweichen. Fracking ist noch immer ein Tabu, nicht aber die Speicherung von Kohlendioxid.

Dennoch wird der Weg in die Klimaneutralität teurer und teurer – und dafür ist nicht nur Russlands Einmarsch in die Ukraine verantwortlich. Die Preise steigen auch, weil der CO₂-Preis höher ist und Wirkung zeigt. Der nächste kostentreibende Schritt ist die Subventionierung der Industrie in großem Stil durch „Klimaschutzverträge“.

Nach nur einem Jahr Ampelkoalition zeichnet sich überdies schon ab, welches Rätsel sie hinterlassen wird: wie erneuerbare Energie alle Last tragen soll, ohne dass die Kraftwerke in Sicht wären, die eine „grüne“ Grundversorgung sichern.

Die andere Hälfte der Zeitenwende wird dieser Regierung wohl dauerhaft fremd bleiben, die Sicherheitspolitik. Noch immer, auch gegenüber der Ukraine, überwiegt die Moral den Realitätssinn. Damit die Bundeswehr nicht wie ein Patient oder gar Klotz am Bein behandelt wird, hilft Scholz wohl nur noch ein Wumms im roten Teil des Kabinetts.